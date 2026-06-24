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Altın piyasasında hareketli gün! Kilogram fiyatı 6 milyon 25 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 25 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında hareketli gün! Kilogram fiyatı 6 milyon 25 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 25 bin lira, en yüksek 6 milyon 300 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 3 düşüşle 6 milyon 25 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 212 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 10 milyar 112 milyon 450 bin 424,76 lira, işlem miktarı ise 1648,53 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 10 milyar 903 milyon 349 bin 728,95 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGLobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, Dünya Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ile Yaman Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 6.212.000,00 4.160,00
En Düşük 6.025.000,00 3.975,00
En Yüksek 6.300.000,00 4.172,00
Kapanış 6.025.000,00 3.975,00
Ağırlıklı Ortalama 6.156.892,90 4.097,75
Toplam İşlem Hacmi (TL) 10.112.450.424,76
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.648,53
Toplam İşlem Adedi 177

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Altın
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Gram Altın
5.983,46
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19:00
Ons Altın / TL
186.072,00
186.139,38
% -2.6
19:14
Ons Altın / USD
4.002,52
4.003,16
% -2.63
19:15
Çeyrek Altın
9.573,54
9.784,38
% -2.58
19:00
Yarım Altın
19.087,25
19.568,76
% -2.58
19:00
Ziynet Altın
38.294,16
39.017,83
% -2.58
19:00
Cumhuriyet Altını
40.557,00
41.166,00
% -1.61
17:03
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Borsa İstanbul Altın
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