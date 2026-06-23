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İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

Aksaray'a özgü ata tohumundan yetiştirilen ve içinde barındırdığı selenyum ve germanyum oranlarının yüksek olması nedeniyle yurt dışından yoğun talep gören organik sarımsakların hasadı başladı. Geçtiğimiz yıl 9. ayda ata tohumlarının toprakla buluşturulduğu sarımsaklar bu yıl İspanya ve Rusya'ya gönderilecek.

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

Aksaray'da kente özgü ata tohumlarından yetiştirilen organik sarımsakların hasadı başladı. İçerisindeki selenyum ve germanyum oranlarının oldukça yüksek olması nedeniyle yurt dışında özellikle antibiyotik fabrikaları tarafından ilgi gören Aksaray sarımsağı bu yıl İspanya ve Rusya'daki ilaç firmasına gönderilecek. Yoğun yağışlı geçen bir sezonun ardından oldukça verimli olarak yetişen sarımsakta bu sene rekolte 2 kat arttı.

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı 1

"GEÇEN YILA ORANLA BU YILKİ REKOLTEMİZ ORTALAMA 2 KATI ÜZERİNDE"

Bu yılki rekoltenin 3 ile 4 ton arasında olduğuna dikkat çeken sarımsak üreticisi Uğur Öngün, "Aksaray'ımıza özgü ata tohumundan yetiştirdiğimiz organik sarımsaklarımızın hasadını yapıyoruz. Geçen yıla oranla bu yılki rekoltemiz ortalama 2 katı üzerinde. Geçen yıl 2-2,5 ton bandındaydı, bu yıl hasat yapıyoruz ortalama rekoltemiz 3 ton ile 4 ton arasında seyrediyor" dedi.

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı 2

"BU YILKİ ÜRETTİĞİMİZ SARIMSAKLAR BİZE YATIRIM İÇİN MAKİNE GÖNDEREN İSPANYA VE RUSYA'YA GİDECEK"

Rusya ve İspanya'nın dışında Almanya gibi birçok ülkenin de sarımsak talebi olduğuna dikkat çeken Öngün, "Bu yılki ürettiğimiz sarımsaklar bize yatırım için makine gönderen İspanya ve Rusya'ya gidecek. Almanya ve bazı diğer ülkeler vardı aslında ama bu yıl ürünümüzü yetiştirme şansımız kalmadı. Rusya sarımsaklarımızı genelde antibiyotik firmasında değerlendiriyor" ifadelerini kullandı.

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı 3

Devamında Öngün "Ata tohumundan yetiştirilen bu sarımsakların genellikle selenyum ve germanyum oranları çok yüksek olduğu için, soğuk kış şartlarına, yağışların oluşturduğu bir takım hastalıklara en çok dayanıklı bir çeşit bu" şeklinde konuştu.

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı 4

Öngün "Bu yıl yoğun yağan yağışlarda dolayı bazı tarlalarımızda hiç sulama yapmadık. Sadece 9. aydan 6. ay hasat günümüze kadar hiç sulama yapmadığımız parsellerimiz var. Oradaki rekoltelerde hemen hemen 2-3,5 ton arasında seyretmekte" dedi.

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı 5

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı 6
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sarımsak Almanya İspanya Rusya talep
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