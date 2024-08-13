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Hafta sonu yolculuk yapıp kafa dinlemek isterken cebinizdeki paradan olmayın

13.08.2024 09:14
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Bazı araç kiralama şirketleri vatandaşı adeta canından bezdirdi! Kimisi depozitoları geri vermiyor kimileri de daha önceki kazaları güncel gibi göstererek vatandaşı kandırmanın derdinde. Otomobil almak giderek zorlaşınca insanların tercihi de araç kiralama oldu! İstanbul'da günlük ortalama araç kiralama bedeli 2 bin TL ile 7 bin TL arasında değişiyor.

Hafta sonu yolculuk yapıp kafa dinlemek isterken cebinizdeki paradan olmayın

Google'daki sponsorlu reklamlara dikkat! Kurumsal firmalarda bu problemlerin yaşanmasının çok zor olduğunun altını çizen uzman isim Rent a Car'larda büyük sıkıntılar yaşandığını özellikle Google'daki sponsorlu reklamlarda ücretlerin düşük tutulduğunu bunun da vatandaşı etkilemek için yapıldığının altını çizdi!

SAHTE GOOGLE REKLAMLARINA DİKKAT

Araç kiralarken nerelere dikkat edilmeli? Dolandırıcı Rent a Car firmaları web sitesi kuruyor, fiyatları çok ucuza çekiyor. Örnek vermek gerekirse aracın günlüğü 2 bin TL'yse onlar 800 TL talep ediyor. Kapıya araç gelecek sanan vatandaş otomobili gönderiyor.

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Kiralayacağınız aracın kesinlikle fotoğrafını ve videosunu çekin! Sizdeyken olmayan hasarları size yansıtmaya çalışan bazı kiralık araç firmaları, bu yöntemi referans olarak belirledi.

Depozitoyu geri vermeyen bazı şirketler de var, bu nedenle araç kiralamalarınızı profesyonel şirketlerden yapmanız şiddetle öneriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil araba fiyatları
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