Haftalık kiralama bedeli 580 bin euro! Milyarlık ‘Maltese Falcon’ Marmaris’te milyonluk yakıt ikmali yaptı

2006 yılında İstanbul Tuzla’daki Yıldız Tersanesi’nde ABD’li iş insanı Tom Perkins için üç yılda inşa edilen yat, 2009 yılında Yunan iş kadını Elena Ambrosiadou tarafından 60 milyon sterline satın alındı.

580 BİN EURO KARŞILIĞINDA HİZMET VERİYOR

Yatın bu satış süreci döneminde yatçılık camiasında en çok konuşulan konular arasında yer almaya devam ettiği belirtiliyor. 88 metre uzunluğunda ve 12,5 metre genişliğindeki lüks yatta, biri master, biri VIP olmak üzere toplam 6 kabin bulunuyor. 12 misafirin ağırlanabildiği yat, haftalık 580 bin euro karşılığında charter hizmeti sunuyor. Spor salonu, jakuzi ve masaj odası gibi birçok lüks donanım da yatta yer alıyor.

MARMARİS’TE 50 BİN LİTRE YAKIT İKMALİ YAKIT VE ERZAK İKMALİ YAPTI

Maltese Falcon, alışılmışın dışında yelken sistemiyle dikkat çekiyor. Elektronik ortamda dokunmatik olarak kontrol edilen bu sistem, mühendislik açısından öncü bir örnek olarak değerlendiriliyor. Marmaris’te 50 bin litre yakıt ikmali yakıt ve erzak ikmali yapan yatın, akşam saatlerinde ilçeden ayrılması bekleniyor.