Haftalık tatiliniz değişebilir! Milyonlarca çalışan bunu bilmiyor

İş Kanunu hem çalışanları hem de işverenleri koruyan maddeleri barındırmaktadır. Bu nedenle milyonlarca işçinin bu yasaları bilmesi son derece önemlidir. Örneğin haftalık tatil, kanun çerçevesinde belirlenmiştir. Genellikle hafta sonu yapılan tatilin işveren tarafından değiştirebileceğini biliyor muydunuz? İşte haftalık tatille ilgili bilinmesi gerekenler…

HAFTALIK TATİL İŞÇİNİN ELİNDEN ALINAMAZ

Haftalık tatil her işçinin hakkıdır. Dinlenme hakkı Anayasamızda düzenlenmiş bir hak olarak, özel koruyucu düzenlemelere kavuşturulmuştur. Değişen çalışma ilişkileri ile hafta tatilinin günü değişse de kullanılması ve işveren tarafından da kullandırılması zorunludur. Tarafların iradelerinden bağımsızdır. Diğer bir deyişle haftalık tatil işverenin tarafından işçinin elinden alınamaz. Her ne kadar tatil günü değiştirilebilse de mutlaka haftada en az 1 gün tatil olmalıdır.

HER HAFTA AYNI GÜNDE TATİL YAPILMASI ZORUNLU DEĞİLDİR

Haftalık tatil değişebileceği gibi her hafta aynı gün olması da zorunlu değildir. Hafta tatilinin devamlı şekilde aynı günde kullandırılması zorunlu olmadığı gibi pazar günü kullandırılması da kural olarak zorunlu değildir. İşveren işin gereğine göre hafta tatilinin günü değiştirme hakkına sahiptir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, iki hafta tatili arasında en fazla altı gün olmasıdır. Dolayısıyla, değişiklik yapılırken hafta tatilinin öne çekilerek değiştirilmesi gerekmektedir.

İŞÇİ ONAY VERSE DE DİNLENME HAKKI ELİNDEN ALINAMAZ

İşçilerin hafta tatilinde çalışmayı kabul ettiklerine dair onaylar gerek iş sözleşmeleri ile gerekse diğer iç hukuk kaynakları ile zaman zaman işverenlerce alınmaktadır. Fakat dinlenme hakkı işçinin onayıyla dahi vazgeçemeyeceği bir hak olup, işverenin bu yönde aldığı onaylar geçerlilik taşımamaktadır. Dolayısıyla, işçinin onay vermiş olması hafta tatilinin kullandırılmaması için bir gerekçe olmayacaktır.

Bu kadar katı bir hak olmasına rağmen birçok işçinin hafta tatilinde çalıştığı bilinen bir gerçek. Yargıtay da bu gerçekten hareketle hafta tatilinde çalıştırmanın yasak olduğunu belirttikten sonra işçinin çalışmasının karşılıksız kalmaması gerektiğini vurguluyor. Hafta tatilinde çalışan işçinin fazla çalışma ücretine hak kazanacağını belirtiyor.



