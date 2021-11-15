FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Haftalık tatiliniz değişebilir! Milyonlarca çalışan bunu bilmiyor

Haftalık tatiliniz değişebilir! Milyonlarca çalışan bunu bilmiyor

15.11.2021 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca çalışan, İş Kanunu’nda belirlenen haklarını bilmediği için çoğu zaman mağdur olabiliyor. Bu mağduriyetlerden birisi de haftalık tatil gününde yaşanıyor. İşte haftalık tatille ilgili bilinmesi gerekenler…

Haftalık tatiliniz değişebilir! Milyonlarca çalışan bunu bilmiyor

İş Kanunu hem çalışanları hem de işverenleri koruyan maddeleri barındırmaktadır. Bu nedenle milyonlarca işçinin bu yasaları bilmesi son derece önemlidir. Örneğin haftalık tatil, kanun çerçevesinde belirlenmiştir. Genellikle hafta sonu yapılan tatilin işveren tarafından değiştirebileceğini biliyor muydunuz? İşte haftalık tatille ilgili bilinmesi gerekenler…

HAFTALIK TATİL İŞÇİNİN ELİNDEN ALINAMAZ

Haftalık tatil her işçinin hakkıdır. Dinlenme hakkı Anayasamızda düzenlenmiş bir hak olarak, özel koruyucu düzenlemelere kavuşturulmuştur. Değişen çalışma ilişkileri ile hafta tatilinin günü değişse de kullanılması ve işveren tarafından da kullandırılması zorunludur. Tarafların iradelerinden bağımsızdır. Diğer bir deyişle haftalık tatil işverenin tarafından işçinin elinden alınamaz. Her ne kadar tatil günü değiştirilebilse de mutlaka haftada en az 1 gün tatil olmalıdır.

HER HAFTA AYNI GÜNDE TATİL YAPILMASI ZORUNLU DEĞİLDİR

Haftalık tatil değişebileceği gibi her hafta aynı gün olması da zorunlu değildir. Hafta tatilinin devamlı şekilde aynı günde kullandırılması zorunlu olmadığı gibi pazar günü kullandırılması da kural olarak zorunlu değildir. İşveren işin gereğine göre hafta tatilinin günü değiştirme hakkına sahiptir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, iki hafta tatili arasında en fazla altı gün olmasıdır. Dolayısıyla, değişiklik yapılırken hafta tatilinin öne çekilerek değiştirilmesi gerekmektedir.

İŞÇİ ONAY VERSE DE DİNLENME HAKKI ELİNDEN ALINAMAZ

İşçilerin hafta tatilinde çalışmayı kabul ettiklerine dair onaylar gerek iş sözleşmeleri ile gerekse diğer iç hukuk kaynakları ile zaman zaman işverenlerce alınmaktadır. Fakat dinlenme hakkı işçinin onayıyla dahi vazgeçemeyeceği bir hak olup, işverenin bu yönde aldığı onaylar geçerlilik taşımamaktadır. Dolayısıyla, işçinin onay vermiş olması hafta tatilinin kullandırılmaması için bir gerekçe olmayacaktır.

Bu kadar katı bir hak olmasına rağmen birçok işçinin hafta tatilinde çalıştığı bilinen bir gerçek. Yargıtay da bu gerçekten hareketle hafta tatilinde çalıştırmanın yasak olduğunu belirttikten sonra işçinin çalışmasının karşılıksız kalmaması gerektiğini vurguluyor. Hafta tatilinde çalışan işçinin fazla çalışma ücretine hak kazanacağını belirtiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERŞoförü gazetecilere saldırdıŞoförü gazetecilere saldırdı
PARTNER Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor
TİSK'ten asgari ücret açıklamasıTİSK'ten asgari ücret açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Osman Öcalan Erbil'de öldü!

Osman Öcalan Erbil'de öldü!

Bursa'da kahreden ölüm! Çıkarmaya çalıştılar ama...

Bursa'da kahreden ölüm! Çıkarmaya çalıştılar ama...

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

İkinci el otomobilde tercih edilen ilk 10 marka belli oldu! En çok o model rağbet gördü

İkinci el otomobilde tercih edilen ilk 10 marka belli oldu! En çok o model rağbet gördü

3600 Ek Gösterge'ye ilişkin neler biliniyor?

3600 Ek Gösterge'ye ilişkin neler biliniyor?

AK Parti MYK'da gündem asgari ücret zammı

AK Parti MYK'da gündem asgari ücret zammı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Tam ölçüsünde, enfes tarifler için en iyi mutfak tartısı çeşitleri

Tam ölçüsünde, enfes tarifler için en iyi mutfak tartısı çeşitleri

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

İkinci el otomobillerin fiyatları düşebilir

İkinci el otomobillerin fiyatları düşebilir

2022 kıdem tazminatı ne kadar olacak?

2022 kıdem tazminatı ne kadar olacak?

Türk-İş'ten 'asgari ücret' açıklaması

Türk-İş'ten 'asgari ücret' açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.