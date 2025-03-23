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Haiti'nin para birimi nedir? Haiti'nin para biriminin kodu ve sembolü

Ferhan Petek Ferhan Petek
23.03.2025 16:48
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Karayip Denizi, Atlas Okyanusu’nun alt havzasıdır. Batı yarımkürede ekvator çizgisinin kuzey kısmında yer alır. Orta Amerika’nın doğu kıyıları ile Güney Amerika’nın kuzey kısımları boyunca uzanan bir bölgedir. Büyük bir bölgeyi kaplar ve üzerinde çeşitli ülkeler bulunur.

Haiti'nin para birimi nedir? Haiti'nin para biriminin kodu ve sembolü

Güneyinde Venezuela, Panama kıyıları ve Kolombiya, batısında Nikaragua, Kosta Rika, Belize, Guatemala ve Honduras, kuzey kısmında Büyük Antiller, doğusunda ise Küçük Antiler zincirinin bulunduğu Karayip Denizi Antil denizi olarak da bilinmektedir. Jeolojik yaşı kesin olarak bilinmeyen Karayip Denizi’nin kıyıları birçok körfeze ve koya sahiptir.

Karayip Denizi üzerinde yer alan ada ülkelerden biri de Haiti’dir. Resmi ismi haiti Cumhuriyeti olan ada ülke Karayipler'in yüzölçümü açısından en büyük üçüncü ülkesidir. Nüfusu 11 milyondur ve Karayipler bölgesinin aynı zamanda en kalabalık nüfusuna sahip olan ada ülkesi özelliğine de sahiptir.

Haiti'nin para birimi nedir?

Haiti, geçmişinde devrimlerin yaşandığı bir ada ülkesidir. Fransız Devrimi yaşanırken insanlar Fransız Ordusu generali ve eski bir köle liderliğinde Haiti Devrimi’ni başlatmıştır. Ardından yaşanan gelişmelerden sonra 1804 yılının ocak ayında Haiti’de egemenlik ilan edilmiştir.

Ekonomik krizler, protestolar, isyanlar ve çeşitli çete faaliyetleri yaşanan Haiti Cumhuriyeti'nde politik krizler de yaşanmıştır. Başkenti Port-au-Prince olan Haiti Cumhuriyeti'nde resmi dil olarak Fransızca ve Haiti Kreolü dilleri kabul edilmiştir. Yönetimi geçici bir hükümet altında üniter yarı başkanlık cumhuriyeti biçimindedir.

Haiti'nin para birimi nedir? Haiti'nin para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Karayipler bölgesinde, Atlantik Okyanusu, Karayip Denizi arasında Dominik Cumhuriyeti’nin batısında, Jamaika ve Küba’nın doğusunda yer alan Haiti Cumhuriyeti’nde genel olarak tropikal iklimin hâkimdir. Ülkenin doğu kısmındaki dağlık bölgede yarı kurak bir iklim görülmektedir.

Haiti Cumhuriyeti’nde resmi olarak kabul edilen ve ISO (International Standart of Organization) standartlarına göre kabul edilmiş olan para birimi Haiti gourdesi’dir. Gourde ya da gourdeu olarak da bilinen bu para biriminin alt birimi santimdir. Bir gourde 100 santime bölünmektedir. Kodu ise HTG’dir.

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Haiti
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