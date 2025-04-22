HAK-İŞ Başkan Yardımcısı'nda kayıt dışılık açıklaması: 'Yüzde 32’nin üzerindedir'

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Yunus Değirmenci, İzmit Anıtpark'ta düzenlenen basın toplantısında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde Kocaeli'de üyelerle bir araya geldiklerini belirtti.

1 HAFTA BOYUNCA 1 MAYIS!

HAK-İŞ Yönetim Kurulu olarak, 1 Mayıs'ı sadece bir güne değil, bir haftaya yayma kararı aldıklarını anlatan Değirmenci, 22-29 Nisan'da Kocaeli, Van, Aydın, Konya ve Gaziantep'te basın açıklamaları yapacaklarını ve 1 Mayıs Kitlesel Mitingi'ni Rize’de düzenleyeceklerini bildirdi.

Değirmenci, kayıt dışı istihdamın, yalnızca ekonomik kayıp değil, aynı zamanda insanlık meselesi olduğunu vurguladı. Sosyal güvenlikten mahrum kalan bir işçinin, iş kazası geçirdiğinde hakkını arayamayan, yaşlandığında emekli olamayan, geleceğini göremeyen bir emekçi olduğunu dile getiren Değirmenci şu sözleri kullandı:

"Kısacası kayıt dışılığın olduğu yerde, ne işçi sağlığından ne iş güvenliğinden ne de adil ücretten söz edebiliriz. Resmi rakamlara göre son çeyrek asırda Türkiye’de kayıt dışı istihdam oranı yüzde 52’den yüzde 26’ya düşmüştür. Benzer ekonomik yapıya sahip ülkelerle karşılaştırıldığında, ülkemiz bu alanda en fazla ilerleme kaydeden ve başarılı olan ülkeler arasında yer almaktadır"

KADINLARDA KAYIT DIŞILIK DAHA YÜKSEK

Özellikle tarım sektöründe kayıt dışılığın hala oldukça yüksek olduğuna işaret eden Değirmenci, şöyle devam etti:



"Kadınlarda kayıt dışılık oranı, erkeklere göre daha yüksektir. Bu oran yüzde 32’nin üzerindedir. Ev hizmetlerinde çalışan kadınların büyük çoğunluğu ise sosyal güvenceden yoksun kalmaktadır. Bu tablo sadece bireysel değil, yapısal bir sorunun habercisidir. Kayıt dışı istihdamın olduğu yerde, sosyal güvenlik sistemi zayıftır. Kayıt dışı istihdam, kayıtlı çalışan işçilerin üzerindeki vergi ve prim yükünü artırır. Kayıt dışılık, devletimizin vergi ve prim gelirlerini azaltmakta, diğer taraftan gelir adaletsizliğini derinleştirmektedir."

"16 MİLYON 800 BİN İŞÇİDEN 2,5 MİLYONU SENDİKALI"

Değirmenci, sendikalı olmanın yalnızca bir hak değil, aynı zamanda kayıt dışı istihdama karşı bir sigorta olduğunu belirterek, "Sendikalı olmak, sadece toplu sözleşme yapmak değil, iş kazalarını önlemek, işçinin hakkını aramasını kolaylaştırmak, güvenceli gelecek demektir ancak ülkemizde bugün 16 milyon 800 bin işçiden sadece 2,5 milyonu sendika üyesidir. Sendikalaşma oranı yüzde 14,97’dir. Toplu iş sözleşmesinden yararlananlar ise yüzde 9'dur. Güvencesiz çalışmayı ve kayıt dışı istihdamı sona erdirmeliyiz. HAK-İŞ olarak bu sorunlara çözüm üretmek için var gücümüzle durmaksızın çalışıyoruz, politikalar geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Sendikal örgütlenme önündeki engellerin kaldırılması, sendikalı iş yerlerine ilave teşvikler sağlanması gerektiğini dile getiren Değirmenci, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Yetki tespiti davaları hızlandırılmalıdır. İşe iade hakkı, etkin bir şekilde uygulanmalıdır. Kayıt dışı çalışmanın yoğun olduğu sektörlerde özel denetim mekanizmaları kurulmalıdır. Ev hizmetlerinde çalışanlar sosyal güvenlik kapsamına alınmalıdır. Vergi sisteminde adalet sağlanmalıdır. Aile bireyleri ve çocuk sayısı dikkate alınarak, adil bir vergi dilimi oluşturulmalıdır. Hayat pahalılığına ve yüksek enflasyona karşı önlemler artırılmalıdır. Aile bireylerine bakım veren kişiler de, sosyal güvenlik sistemine dahil edilmelidir. Kadınlar ve engelliler gibi dezavantajlı kesimlerin iş gücü piyasasına katılımları artırılmalıdır. Eğitim ve istihdam arasındaki bağ güçlendirilmelidir. Tüm emekçilerimiz için daha fazla iş güvencesi sağlanmalıdır."

Değirmenci, örgütlenme özgürlüğü ve kayıtlı istihdamın daha güçlü bir ekonomi, daha huzurlu bir toplum ve daha adil bir gelecek için vazgeçilmez olduğunun altını çizerek, "Kayıt dışı ile mücadele yalnızca denetimle değil, örgütlü toplumla, sosyal politikalarla ve adil vergi sistemleriyle mümkündür. Sendikalar, çalışanların sorunlarını çözmek ve daha iyi koşullar için mücadele etmek amacıyla vardır. Sendikalar, aynı zamanda toplumun tümünün refahı için vardır." değerlendirmesinde bulundu.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır