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HAK-İŞ'ten 'asgari ücret' talebi! Çağrı yaptı: 'Türkiye'ye yakışan...'

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısına ilişkin, "Bir an evvel TÜRK-İŞ, DİSK, HAK-İŞ ve hükümet bir araya gelmeliyiz. Bu konuyu tartışıp bir çözüm bulmamız gerekiyor. Bu topal komisyon ile asgari ücretin belirlenmesi hem kamu vicdanını hem de işçilerin vicdan ve beklentilerini berhava edecek bir noktaya doğru gidiyor" dedi.

HAK-İŞ'ten 'asgari ücret' talebi! Çağrı yaptı: 'Türkiye'ye yakışan...'

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ tarafından hayata geçirilen "Sendikal Bakış Açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kapasitesinin ve Kültürünün Yaygınlaştırılması ve Geliştirilmesi Projesi"nin bir otelde düzenlenen açılış toplantısına katıldı.

HAK-İŞ ten asgari ücret talebi! Çağrı yaptı: Türkiye ye yakışan... 1

Projenin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşçi Ceza Paraları Fonu tarafından desteklendiğini belirten Arslan, fondaki temsiliyet konusunda birtakım sorunların bulunduğunu söyledi.

HAK-İŞ ten asgari ücret talebi! Çağrı yaptı: Türkiye ye yakışan... 2

Fonla ilgili karar alım sürecinde işverenlerin olmasına tepki gösteren Arslan, işçi temsilcileri yerine fonun karar alım sürecinde tek bir işçi konfederasyonunun söz sahibi olmasını da eleştirdi.

HAK-İŞ ten asgari ücret talebi! Çağrı yaptı: Türkiye ye yakışan... 3

İşçi Ceza Paraları Fonunun karar alma süreciyle ilgili değişiklik talebinde bulunan Arslan, "Ortada bir sorun var. Bu sorunun adaletli, hakkaniyetli bir şekilde çözülmesini istiyoruz. Bu gerçekten vicdana da hukuka da yasanın özüne de aykırı. Bunun bir an evvel yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Yönetmeliğin kanuna uygun hale getirilmesi gerek. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum." dedi.

HAK-İŞ ten asgari ücret talebi! Çağrı yaptı: Türkiye ye yakışan... 4

"ZİHNİYET SORUNUNU, İNSANA BAKIŞ SORUNUNU ÇÖZMELİYİZ"

İş sağlığı ve güvenliği konusunda ihtiyaç duyulan mevzuat sorunun çözüldüğünü, ancak zihniyet değişikliği sorununun bir türlü çözülemediğini ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"İnsan kaynağımız en kıymetli varlığımızdır. Şeyh Edebali'nin 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarının içini doldurmanız gerekiyor. O yüzden bir gün ateşin düştüğü yerin bizim ocağımız olacağını düşünerek bu sorunu çözmemiz gerekiyor. Burada zihniyet sorununu, insana bakış sorununu çözmeliyiz. Bu konuda sendikalara büyük görev düşüyor. Sendikalaşma yoksa ölüm oranı artıyor. Sendikalaşma yoksa iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili düzenlemeler kağıt üzerinde kalıyor. Bütün sendikasız iş yerlerinde, bütün iş kollarında örgütlenmemiz gerekiyor. Toplu sözleşmelerimiz ile iş sağlığı ve güvenliği konusundaki komisyonları, komiteleri düzenlemeleri en iyi şekilde hayata geçirip, ölümlerin önüne geçmeliyiz."

HAK-İŞ ten asgari ücret talebi! Çağrı yaptı: Türkiye ye yakışan... 5

Arslan, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki zihniyet sorununu çözmek için tüm tarafların beraber çalışması gerektiğini belirterek, buna rağmen bazı işverenlerin daha çok kazanmak, sorumluluklarından sıyrılmak için işçileri adeta felakete sürükleyecek bazı düzenlemeler peşinden koştuğunu söyledi.

HAK-İŞ ten asgari ücret talebi! Çağrı yaptı: Türkiye ye yakışan... 6

"TÜRKİYE'YE YAKIŞAN BİR ASGARİ ÜCRETİ BELİRLEYELİM"

Uzun yıllardır Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısını antidemokratik bulduklarını ve değiştirilmesini talep ettiklerini anımsatan Arslan, komisyonun yapısının hükümetin hakem rolü üstlendiği, kararı işçi ve işverenlerin verdiği Almanya'daki gibi bir modele dönüştürülmesini istedi.

HAK-İŞ ten asgari ücret talebi! Çağrı yaptı: Türkiye ye yakışan... 7

Tekrar işveren ve hükümet tarafından belirlenecek bir asgari ücret rakamının tartışmalara yol açacağını ve kamuoyunda kabul görmeyeceğini dile getiren Arslan, şunları söyledi:

"Bir an evvel TÜRK-İŞ, DİSK ve HAK-İŞ, hükümet bir araya gelmeliyiz. Bu konuyu tartışıp bir çözüm bulmamız gerekiyor. Bu topal komisyon ile asgari ücretin belirlenmesi hem kamu vicdanını hem de işçilerin vicdan ve beklentilerini berhava edecek bir noktaya doğru gidiyor. Buradan tüm ilgililere çağrıda bulunuyorum; gelin bu Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki sorunu çözelim ve Türkiye'ye yakışan bir asgari ücreti belirleyelim."

HAK-İŞ ten asgari ücret talebi! Çağrı yaptı: Türkiye ye yakışan... 8

Arslan, çalışanların ücretleri üzerinden ödediği vergilerin yüksekliğine de değinerek, "Türkiye'nin gerçek anlamda bir vergi reformuna ihtiyacı var. Bizim vergi sistemini kökten değiştirmemiz gerekiyor. Her yıl daha fazla vergi ödeyen emekçilerin daha adil bir vergi sistemini talep etmesi kadar doğal bir şey olamaz." dedi.

Programa, Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Hande Seray Tuncay, sendika yöneticileri ve davetliler katıldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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asgari ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonu HAK-İŞ Konfederasyonu HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan
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