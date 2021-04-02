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Hakkari'de Ramazan ayı öncesi ekmeğe zam yapıld!

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.04.2021 07:30 | Son Güncelleme

Hakkari'de fırıncılar, Ramazan ayı öncesinde ekmeğe 25 kuruş zam yaparak vatandaşların tepkisini topladı.

Hakkari'de Ramazan ayı öncesi ekmeğe zam yapıld!

Hakkari'de un ve unlu mamullerde kullanılan ham maddelerin fiyatlarındaki artıştan kaynaklı ekmeğe zam geldiği açıklandı. Bu sabah itibari ile başlayan uygulamaya vatandaşlar tepki gösterdi.

HAKKARİ'DE EKMEK FİYATI 1.75 TL OLDU

Daha önce 1.50 TL’den satılan ekmeğe bugünden itibaren 25 kuruş zam yapılarak 1.75 TL’ye çıkarıldı. Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Tekin, son zamanlarda un ve unlu mamullerde kullanılan ham maddelerin fiyatlarında yüksek artış ve yine elektrik, işçilik, kira ve yakıt gibi giderlerin artması nedeniyle 25 kuruşluk zam yapma gereği duyduklarını söyledi. Ekmeğe yapılan 25 kuruşluk zam, vatandaşların ise tepkisine neden oldu.

(İHA)

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