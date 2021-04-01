Ramazan pidesine zam yolda!

Samsun’da merakla beklenen Ramazan pidesi fiyatları belli olmadı ama zam geleceği kesinleşti. Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı ile Samsun Fırıncılar Odası Başkanlığının ortak imzasıyla belirlenecek olan Ramazan pidesi fiyatına zam yapılacak. Samsun’da geçen sene pide fiyatına 470 gram olan pidenin gramajı 420 grama düşürülerek zam yapılmıştı. SESOB Başkanı Güler, bu yıl da artan maliyetlerden dolayı pide fiyatına zam yapılacağını açıkladı.

'RAMAZAN PİDESİNE MUTLAKA ZAM GELECEK'

Pide fiyatlarına zam geleceğini ifade eden Başkan Eyüb Güler, “Bazı ürünlerde zam olabilir. Birçok ithal ürünün fiyatı arttı. Dolar arttı. Buna bağlı olarak birçok ithal ürünün ham maddesine zam geldi. Bu ürünlerin etkilediği yan ürünler de zamlandı. Örneğin Ramazan ayında pide fiyatları konusu var. Bu fiyatları biz belirliyoruz ama tabii ki zarar etmeden, halkımıza da fazla yük vurmadan maliyet hesaplanacak. Buna göre de fiyat verilecek. Bazen ekmek zamlanıyor. Halkımız duyarlı bu konuda. Bazıları, ‘Ekmeğe de zam olur mu?’ diyor. Ama una ve birçok ürüne zam geliyor. Bunlar hep hesaplanıyor. Maliyet hesapları yapılıp, ona göre zam geliyor. Pide fiyatı önümüzdeki hafta belirlenecek. Mutlaka bir zam gelecek” dedi.