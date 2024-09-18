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Hala eleman sıkıntısı var! Çalışsın diye 3 ay bekliyorlar... O sektörde çalışan sayısında rekor kırıldı 'Daha fazlasına ihtiyaç duyulacak'

18.09.2024 11:47
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İnşaat sektöründe ücretli çalışan sayısı, temmuz ayı itibarıyla 1 milyon 848 bin kişiye yaklaşırken, bu rakam tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti. AYİDER Başkanı Hakan Şişik, sektörde çalışan sayısında rekor kırılmasına karşın ciddi bir eleman sıkıntısı yaşandığını vurgulayıp "Lüks konut projelerinde iyi bir ustayla çalışabilmek için ustayı 2-3 ay beklemek durumunda kalabiliyoruz" dedi. Şişik, 2025'te inşaatların artmasıyla daha fazla elemana ihtiyaç duyulacağını belirtti.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı temmuzda yıllık bazda yüzde 3,4 artışla 15 milyon 889 bin 385 kişiye yükseldi.

Sektörler bazında incelendiğinde en yüksek artışlardan birisi inşaatta yaşandı. İnşaat sektöründeki ücretli çalışan sayısı mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 artarak 1 milyon 847 bin 922'ye çıktı.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ÇIKTI

Bu artışla inşaat sektöründe ücretli çalışan sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

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GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ SEKTÖRÜNDE DE REKOR

Öte yandan, gayrimenkul faaliyetleri sektöründe çalışan kişi sayısı da 124 bin 274 ile tüm zamanların rekor seviyesi olarak kayıtlara geçti, sektörde istihdam edilen kişi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 arttı.

Sektör temsilcileri son verileri AA muhabirine değerlendirdi.

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"İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİ AÇISINDAN ÖNEMİNİ ORTAYA KOYUYOR"

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Neşecan Çekici, temmuz itibarıyla hem inşaat hem de gayrimenkul faaliyetleri sektöründe çalışan sayısının rekor kırdığını belirterek, "Bu rakamlar en son açıklanan temmuz ve ağustos ayı konut satış verileriyle de tutarlı. Nitekim son 2 ayda da konut satışlarında artış yaşandı." dedi.

Konut satışlarının ocak-ağustos döneminde ise yıllık bazda artıya geçtiğini dile getiren Çekici, şunları söyledi:

"Hem çalışan sayısındaki hem de satış adetlerindeki pozitif ivme inşaat sektörünün Türkiye ekonomisi ve istihdam açısından önemini ortaya koyuyor. Peşinatı olanlar yakın gelecekte fiyat artışı olabileceği endişesiyle artık harekete geçmeye başladı. Böylece mevcut stoklar hızla eriyor. Yeni arza ihtiyaç var. Bu durum inşaat faaliyetlerini canlı kılıyor. Hem konut satışlarındaki hem de istihdam sayısındaki olumlu ivmenin süreceği kanaatindeyiz."

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"DAİRE SAYISINA DÜŞEN ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI YÜZDE 60 ARTTI"

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ramadan Kumova da inşaat sektöründe ücretli çalışan sayısının temmuzda 1 milyon 847 bin 722 kişiyle tüm zamanların rekorunu kırdığını belirterek, "Buna en yakın rakama 2017'de 1 milyon 833 bin kişiyle yaklaşılmıştı." dedi.

Sektördeki kurumsallaşmayla inşaatlarda çalışan sayısının arttığını dile getiren Kumova, "Geçmiş yıllarda bir projede 5 kişi çalışıyorsa şu an 7-8 kişi çalışıyor. Diğer bir ifadeyle projelerdeki nitelik arttıkça personel sayısında da artış var. Buna göre ruhsat alınan daire sayısına düşen ücretli çalışan sayısı 2010-2024 arasında yüzde 60 artmış durumda." diye konuştu.

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Kumova, ücretli çalışan sayısının dönemine göre değişebildiğini, özellikle inşaat sektöründe alınan ruhsat sayısının artmasını takip eden aylarda istihdam oranlarının yükseldiğini anlattı.

Sadece deprem bölgesinde konut üretimi için 200 bin yeni istihdam sağlandığını ifade eden Kumova, "Bu rakam toplam iş gücünün yüzde 11'lik bölümüne karşılık geliyor ki bu önemli bir artış. Yıl genelinde 2023'e göre ücretli çalışan sayısının yüzde 5 civarında artmasını bekliyoruz." dedi.

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ELEMAN SIKINTISI

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik de artışın nedenlerinden bahsederek, "Bu artışın sebepleri arasında başta deprem bölgesinde devam eden inşaatlar olmak üzere özellikle İstanbul'da hızlanan kentsel dönüşüm projelerini ve yazlık bölgelerdeki inşaatı süren yapıları gösterebiliriz." ifadesini kullandı.

Depremin etkilendiği 11 ilde yapılaşma sürecinin yoğun şekilde devam ettiğini anlatan Şişik, hem gayrimenkul hem de altyapı kısmında projelerin bulunduğunu, bunun dışında da kentsel dönüşümün çalışan sayısını artırdığını söyledi.

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"USTAYI 2-3 AY BEKLEMEK DURUMUNDA KALABİLİYORUZ"

Şişik, sektörde çalışan sayısında rekor kırılmasına karşın ciddi bir eleman sıkıntısı yaşandığının altını çizerek, "Lüks konut projelerinde iyi bir ustayla çalışabilmek için ustayı 2-3 ay beklemek durumunda kalabiliyoruz. Bu da inşaat maliyetlerini ve projenin süresini etkiliyor. Faizlerin düşmesi ve konuta ilginin artmasıyla 2025 yılında daha fazla inşaatın olacağını ve doğal olarak daha fazla elemana ihtiyaç duyulacağını söyleyebiliriz." diye konuştu.

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"SGK'LİYE GEÇİŞLER VAR"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan da gayrimenkul hizmetleri sektöründeki ücretli çalışan sayısının uzun zamandır 100 binin üzerinde seyrettiğini söyledi.

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Rekor kırılmasındaki temel faktörlerden bahseden Akdoğan, "Hem sektörde faaliyet gösteren hem de sektöre yeni giren ve kendi oda kaydı ve SGK'si ile çalışan girişimcilerden SGK'liye geçişler oluyor. Bu durum biraz da artan vergi ve işletme maliyetiyle ilgili." dedi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İnşaat çalışan eleman sektör
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