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Halk Bank BES iptali nasıl yapılır? BES iptal formu, SMS ve İletişim

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.12.2020 17:41 | Son Güncelleme

2017 yılında çıkarılan yasayla özel sektör çalışanları Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) otomatik olarak dahil edilmeye başlandı. Bununla beraber 2 ay içinde cayma hakkı da getirildi. Bu yazıda Halkbank BES iptal sürecini inceledik. Gelin, iptal işleminin adımlarına yakından bakalım.

Halk Bank BES iptali nasıl yapılır? BES iptal formu, SMS ve İletişim

Çalıştığınız iş yerinin yasaya göre otomatik olarak başlattığı ve aylığınızdan kesilen BES giderinden cayma hakkınız var. İlk iki ay içinde gerçekleştirilen cayma ya da sonrasında istenen iptal süreci arasında işlem olarak bir fark yok. İlkinde işlemden 10 gün sonra paranın tamamı alabiliyorsunuz. Diğerindeyse 20 gün sonra sigortalılık süresine göre belirlenen kesintiler ana paradan düşüldükten sonra geri ödeme yapılıyor.

Halkbank BES İptal İşlemi Nasıl Yapılır?

İşverenin emeklilik sözleşmesini Halkbank ile yapmışsa Halk bankası BES iptal süreci için sunulan yollara başvurabilirsiniz.

  • İlk iki ay içindeki cayma hakkınızı kullanmak istediğinizde öncelikle sisteme dahil olmayı beklemeniz gerekiyor. Bu da ilk kesintinin arkasından sistemin sizi bundan haberdar etmesiyle başlıyor. Bu iletiyi aldığınızın ertesi iş günü Halkbank BES otomatik katılım iptal işlemlerini başlatabilirsiniz.
  • Eğer cayma hakkı süresini aştıysanız fakat yine de sistemden ayrılmak istiyorsanız yapacağınız işlemler açısından bir fark yok. Tek fark, iade edilecek yatırımın süreye göre değişen kesinti miktarı. Bu miktar bir önceki yıla göre iade oranının 2,5 puan artması şeklinde hesaplanır.

Şimdi iptal işlemi için izleyebileceğiniz yolları tek tek inceleyelim.

  1. SMS ile BES İptali Nasıl Yapılır?
    Halkbank BES iptal etme işlemlerini SMS üzerinden yapmanız mümkün. Bunun için 2560'a kısa mesaj göndermeniz gerekecektir. Halk Bankası BES iptal mesajı şu şekilde düzenleniyor:
  • Mesajınızı "AYRILMA TCKN" şeklinde oluşturup 2560'a gönderin.
  • Kimlik numaranızı yazarak gönderdiğiniz bu mesajın iletildiğine dair bir geri dönüş alacaksınız.
  • Bu geri dönüş, sistemden ayrılmanız halinde 1 yıl içinde tekrar giremeyeceğinizi ve ayrılmak isteyip istemediğinizi soran bir bilgilendirmedir.
  • Bu mesaja "EVET" cevabı verdiğinizde işleminiz tamamlanacaktır.
  • İşlemin başarılı olduğuna dair bir mesajın gelmesi gerekir.
  1. İnternet Şubesi ya da Mobil Şube ile Halkbank BES İptali Nasıl Yapılır?
    Halkbank internet sitesi üzerinden işlemlerinizi online olarak gerçekleştirme olanağına sahipsiniz. Buna otomatik ya da kendi isteğinizle girdiğiniz BES'ten ayrılma işlemleri de dahildir. Süreç şu şekilde ilerlemektedir:
  • Önce Halk Bankası'nın internet şubesine giriş yapın. İlgili sayfaya ulaşmak için buraya TIKLAYINIZ!
  • Açılan sayfada "müşteri numarası ve cep telefonu" ya da "T.C kimlik numarası ve cep telefonu" şeklinde iki seçenek ile karşılaşacaksınız. Bunlardan birini seçin.
  • Giriş yaptıktan sonra menüden yapacağınız seçimlerle iptal işlemini tamamlayın.
  • Bu arada belirtelim, Halkbank emelilik işlemleri artık "Türkiye Hayat Emeklilik" firması üzerinden yapılıyor. İnternet sitesinde bu bilgiyi gördüğünüzde şaşırmayın.
  1. Telefon ile Halkbank BES İptali Nasıl Yapılır?
    Halkbank BES iptali telefon ile de gerçekleştirilebilir. Fakat burada bir değişiklik söz konusudur. Halk emeklilik, yeni oluşturulan "Türkiye Hayat Emeklilik" adıyla hizmetini sürdürmektedir. Kamu bankaları bu isim altında birleştirilmiştir. Dolayısıyla iletişim numarası da değişmiştir. Vereceğimiz yeni numarayı tuşlayarak Halkbank BES kesintisi iptali için gereken işlemi yapabilirsiniz.
  • 0850 202 20 20 numaralarını tuşlayarak iptal işlemini başlatmak üzere müşteri hizmetlerine ulaşabilirsiniz.
  • TC kimlik numarası istenen bu sesli yanıtlama sistemindeki yönergeleri takip edin.
  • 444 44 00 numaralı çağrı merkezinden de istediğiniz işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
  1. Halkbank BES İptal Formu ile İptal İşlemi Nasıl Yapılır?
    Yukarıdaki işlemlerden sonuç alamamanız söz konusu olabilir. Örneğin, internet işlemlerinde cep telefonunuzun sisteme kayıtlı olmadığı hatası alabilir ya da müşteri hizmetlerine yoğunluktan dolayı ulaşamayabilirsiniz. Bu durumda bir dilekçe hazırlamak ya da Halkbank BES iptal formu doldurmak probleminizi çözebilir.

Bu form ya da dilekçe örneğini doldurarak fax, e-posta ya da posta yoluyla gönderebilirsiniz. Otomatik BES'e dahil olduysanız cayma sürenizin 2 ay olduğunu, bunu aşan süre içinde yapacağınız iptalin iadede kesintiye yol açacağını unutmayınız.

Halk Emeklilik İletişim Bilgileri:

  • Çağrı Merkezi: 444 44 00 - 0850 202 20 20
  • E-posta: info@halkemeklilik.com.tr
  • Fax:0 212 314 84 00
  • Posta adresi: Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi No: 20 Kat: Zemin 1-2-3 34382 Şişli/İSTANBUL
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