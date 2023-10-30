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HALKA ARZ TAKVİMİ 30 EKİM-3 KASIM 2023! Bu hafta halka arz olacak şirketler var mı, belli oldu mu?

30.10.2023 23:16 | Son Güncelleme:
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Halka arz olacaklar şirketler takvimi merak ediliyor. Haftanın ilk gününden itibaren 30 Ekim - 3 Kasım 2023 halka arz olacak şirketlere dair araştırmalar yoğunlaştı. Borsayı yakından takip eden vatandaşların gözü halka arz tarihlerine çevrilmiş durumda. Peki, Bu hafta halka arz olacak şirketler var mı, belli oldu mu?

HALKA ARZ TAKVİMİ 30 EKİM-3 KASIM 2023! Bu hafta halka arz olacak şirketler var mı, belli oldu mu?

30 Ekim-3 Kasım halka arz takvimi haftanın ilk gününde yatırımcıların gündemine yer aldı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı alan şirketler için belirlenen tarihlerde halkı arz gerçekleştiriliyor. Bu haftanın halka arz takvimi borayı yakından takip eden yatırımcıların gündeminde yer aldı. İşte konuya dair detaylı bilgiler...

BU HAFTA (30 EKİM-3 KASIM) HALKA ARZ VAR MI?

30 Ekim-3 Kasım halka arz takvimi henüz belli olmadı. Halka arz olarak şirketlerle ilgili tarih bilgisi açıklandığında haberimizde eş zamanlı olarak yer alacaktır.

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TAB GIDA REKOR KIRDI

TAB Gıda’nın halka arzına yaklaşık 5 milyon 185 bin kişinin katılımıyla Borsa İstanbul tarihinin halka arz yatırımcı rekoru kırılmıştı. Halka arz büyüklüğü ise, 6 milyar 825 milyon TL olarak gerçekleşmişti.

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