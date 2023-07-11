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Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi’nde sona doğru... 4 saatten 1,5 saate düşecek!

11.07.2023 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi’nin ‘Halkalı-Ispartakule’ arası tünel açma törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu projenin Asya-Avrupa Demiryolu Koridorunun ilk parçasını oluşturduğunu söyledi. Uraloğlu yaptığı açıklamada "Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya; yük taşıma süresi ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 30 dakikaya düşecek" diye konuştu.

Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi’nde sona doğru... 4 saatten 1,5 saate düşecek!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam etmekte olan ve en önemli demiryolu projelerinden biri olan Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi’nin ‘Halkalı-Ispartakule’ arası tünel açma törenine katıldı.

Törende konuşan ve projenin önemine değinen Uraloğlu, bu projenin Asya-Avrupa Demiryolu Koridorunun ilk parçasını oluşturduğunu söyledi. Uraloğlu, “Bu demiryolu hattı Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri daha da güçlendirecek ve dostluğumuzu perçinleyecektir. Halkalı Kapıkule Demiryolu Projesi, Asya-Avrupa Demiryolu Koridorunun ilk parçasını oluşturmaktadır. Bu proje, İpek Demiryolu güzergâhının ülkemizden geçen bölümü ile Avrupa bağlantısını oluşturan en önemli halkalarından birini teşkil etmektedir” dedi.

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6 SAAT 30 DAKİKADAN 2 SAAT 30’DAKİKAYA DÜŞECEK

Bakan Uraloğlu, 153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy, 67 kilometrelik Çerkezköy-Ispartakule ve 9 km Ispartakule- Halkalı olmak üzere 3 kısım olan hatların tamamlanmasıyla, Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 30 dakikaya; yük taşıma süresinin ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 30 dakikaya düşeceğini söyledi. Uraloğlu, “Mevcut hat kapasitesinin de 4 katına çıkması hedeflenmektedir. Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı ise özellikle Çerkezköy-Kapıkule kesiminde yeni bir güzergahta saatte 200 km hız yapma niteliği ile hattın yük taşıma kapasitesini artırmakla kalmayıp ülkemizin AB ile yüksek standartlı demiryolu ile bağlanmasını sağlayacaktır” diye konuştu.

İPEK DEMİRYOLU’NUN EN ÖNEMLİ HALKASI

Bakan Uraloğlu, ülkemizin Asya, Avrupa ve Afrika olmak üzere üç kıtayı birbirine bağlayan ve çok önemli bir jeostratejik ve jeopolitik bir konuma sahip olduğunu, İpek Demiryolunun en önemli halkası ve Avrupa’nın başlangıç noktası olduğunu söyledi. Uraloğlu, Türkiye’nin Demokratik Hukuk Yapısı ve serbest piyasa ekonomisi ile batının tüm kurumlarıyla bütünleşmeyi benimsemiş olduğunu, Türkiye’nin Avrupa Birliği açısından çok önemli bir paydaş olduğunu belirtti.

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TÜRK ÜRETİCİLER AVRUPA’NIN VAZGEÇİLMEZ TİCARİ ORTAKLARI

Bakan Uraloğlu, şu anda yapım aşamasında olan Çerkezköy-Kapıkule demiryoluyla beraber, Kapıkule de Türkiye'yi Avrupa sınırına bağlayan Trans-Avrupa Ulaşım Ağının bir parçası olacağını söyleyerek, “Avrupa için Türk üreticiler üretim ve tedarik zincirinin önemli bir parçası ve vazgeçilmez ticari ortaklarıdır” dedi.

"ANA YURDUMUZUN DEMİR AĞLARLA ÖRÜLMESİ VİZYONUNA SAHİP ÇIKTIK"

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2003 yılından itibaren Demiryolları için başlattıkları gelişim hamleleriyle devlet politikalarını oluşturduklarını ve öncelikli sektör olarak belirlediklerini açıklayarak: “2003-2023 yılları arasında ülkemizde demiryollarında ciddi yatırımlar, iyileştirme, yenileme ve kalkınma hamleleri gerçekleştirdik. Son 21 yılda demiryollarına yaklaşık 880 milyar Lira yatırım yaptık. “Yurdumuzun demir ağlarla örülmesi” vizyonuna sahip çıktık. Demiryollarımızın tamamını elden geçirdik ve yeniledik. 2003 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demiryolu uzunluğumuza; 2023 yılı itibariyle, 2 bin 250 kilometresi YHT ve Hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre ekledik. 14 bin kilometreye yükselttik” dedi.

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LONDRA’DAN PEKİN’E UZANAN DEMİR İPEK YOLU

Ülkemizin ulaşım alanında yaptığı yatırımlardan bahseden Bakan Uraloğlu, çok modlu bağlantı oluşturmanın yanı sıra, kıtalar arasında uluslararası kesintisiz ve kaliteli ulaştırma altyapıları tesis etmek için planlama yaptıklarını ve hayata geçirdiklerini belirtti. “Londra’dan Pekin’e uzanan Demir İpek Yolu’nun hayata geçmesi; bu hatta taşımacılık faaliyetlerinin en etkin şekilde gerçekleştirilmesi büyük bir titizlikle ele aldığımız işlerin başında geliyor” diye konuştu.

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