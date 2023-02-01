Halkbank çöktü mü, neden açılmıyor? 1 Şubat 2023 Halkbank mobil uygulama ve web'de erişim problemi!

Halkbank uygulaması çöktü mü, sorusunun yanıtı 1 Şubat 2023 Çarşamba günü yaşanan problem sebebiyle vatandaşlar tarafından merak edildi. 1 Şubat 2023 Çarşamba günü mobil bankacılık işlemi yapmak isteyenler internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Halkbank mobil uygulamada yaşanan erişim problemi sebebiyle sosyal medya kullanıcıları isyan etti. Halkbank'tan mobil uygulamada yaşanan soruna ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

HALKBANK UYGULAMASI ÇÖKTÜ MÜ? 1 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA

Halkbank mobil uygulaması ve internet bankacılığına girmeye çalışan kişiler 1 Şubat 2023 Çarşamba günü hatayla karşılaştı.

Öte yandan Halkbank'tan konuya ilişkin açıklama gelip gelmediği merak konusu oldu.

Halkbank'tan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

HALKBANK MOBİL UYGULAMA SORUNU NE ZAMAN ÇÖZÜLECEK?

Sosyal medya kullanıcıları HalkBank mobil uygulamasında yaşanan problem nedeniyle isyan etti.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI İSYAN ETTİ!

İşte Twitter'da yapılan paylaşımlardan bazıları:

Halkbank internet şubesi nedir sizden çektiğim!!!

Halkbank mobil bankacılığı yine her zamanki gibi çalışmıyor!

Sistem tarafında sıkıntı var gibi mobil bankacılık ve internet bankacılığından giriş yapamadım.

Halkbank uygulamaya giriş yapılamıyor bir açıklama yapacak mısınız?

Genel güncelleme yapıyormuş Halkbank . Noterde mahsur kaldık. Hiç bir erişim yok.



