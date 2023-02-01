Halkbank çöktü mü, neden açılmıyor? 1 Şubat 2023 Halkbank mobil uygulama ve web'de erişim problemi!

Halkbank uygulaması çöktü mü, sorusunun yanıtı 1 Şubat 2023 Çarşamba günü yaşanan problem sebebiyle vatandaşlar tarafından merak edildi. 1 Şubat 2023 Çarşamba günü mobil bankacılık işlemi yapmak isteyenler internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Halkbank mobil uygulamada yaşanan erişim problemi sebebiyle sosyal medya kullanıcıları isyan etti. Halkbank'tan mobil uygulamada yaşanan soruna ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Halkbank mobil uygulaması ve internet bankacılığına girmeye çalışan kişiler 1 Şubat 2023 Çarşamba günü hatayla karşılaştı.
Öte yandan Halkbank'tan konuya ilişkin açıklama gelip gelmediği merak konusu oldu.
Halkbank'tan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
Sosyal medya kullanıcıları HalkBank mobil uygulamasında yaşanan problem nedeniyle isyan etti.
İşte Twitter'da yapılan paylaşımlardan bazıları: