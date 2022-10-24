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HALKBANK ESNAF KREDİSİ başvuru şartları nelerdir, kimleri kapsayacak? Halkbank'tan 300 bin TL'lik esnaf kredi destek paketi!

24.10.2022 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esnafa kredi destek paketi ile ilgili detaylar Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından yapılan açıklama sonrası merak edildi. Bakan Nebati, esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyacını karşılamak üzere 60 ay vade imkanı ve yüzde 7,5'lik faiz oranıyla Halkbank vasıtasıyla kullandırılacak 100 milyar TL'lik Hazine Faiz Destekli Kredi Paketinin Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe girdiğini ifade etti. Peki Halkbank esnaf kredisi başvuru şartları nelerdir, esnaf kredisi kimleri kapsayacak?

HALKBANK ESNAF KREDİSİ başvuru şartları nelerdir, kimleri kapsayacak? Halkbank'tan 300 bin TL'lik esnaf kredi destek paketi!

Halkbank esnafa kredisi ile ilgili açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bahsi geçen desteğin ayrıntılarını duyurdu. Esnaf kredisi başvuru şartları ve kimleri kapsayacağı ile kredi üst limitinin ne kadar olacağı merak edildi. İşte Halkbank Esnafa kredi destek paketi ile ilgili merak edilenler...

Halkbank esnaf kredisi

HALKBANK ESNAF KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Halkbanks esnef kredi destek paketi ile ilgili konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yaptığı açıklamada esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla yüzde 7,5 faiz oranıyla kullandırılacak 100 milyar TL'lik kredi paketinin yürürlüğe girdiği ifade etti.

Halkbank esnaf kredisi

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Esnaf ve sanatkarlarımızın finansman ihtiyacını karşılamak için 60 ay vade imkanı ve %7,5 faiz oranıyla Halkbank vasıtasıyla kullandırılacak 100 milyar TL tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi, Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe girmiştir"

Halkbank esnaf kredisi

Nebati destek paketinde limitin artırıldığını da belirtti. Bakan Nebati yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Genç girişimcilerimiz için sıfır faizli kredi limiti 100 bin TL'den 300 bin TL'ye, yaş sınırı ise 30'dan 35'e çıkartılmıştır. "

Halkbank esnaf kredisi

Öte yandan Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla üretici ve çiftçilere kullandırılan geleneksel (yaygın) bitkisel üretime yönelik yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak işletme ve yatırım kredisinin üst limitinin de 200 bin liraya çıkarıldığını anımsatan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, esnafa, çiftçiye, gençlere ve Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni etti.

ESNAF KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Esnaf kredi destek paketine; 500 bin TL üst limitli esnaf kredisine Esnaf ve sanatkarlar Odası ve Siciline kayıtlı faal esnaf ve sanatkarlar başvura bilmektedir.

Halkbank esnaf kredisi

HALKBANK ESNAF KREDİSİNE KİMLER BAŞVURUBİLİR?

Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi; esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyacını karşılamak için 60 ay vade imkanı ve yüzde 7,5’lik faiz oranıyla Halkbank vasıtasıyla kullandırılacak 100 milyar TL tutarındaki destek paketidir.

Halkbank esnaf kredisi

ESNAF KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Esnaf kredisine başvurmak isteyen kişiler, Esnaf ve sanatkarlar, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (ESKKK) ortağı ise kooperatifleri aracılığıyla, kooperatif ortağı değil ise yetkili Halkbank şubelerinden kredi başvurularını, Kimlik Belgesi, Esnaf Oda Kayıt Belgesi ve Vergi Levhası örneğini ileterek yapabilmektedirler.

Halkbank esnaf kredisi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN "ESNAF KREDİSİ" DUYURUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan esnaf kredisine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Halkbank esnaf kredisi

"Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına atıfla başlattığımız yeni bir kredi destek paketiyle esnaf ve sanatkarlarımızın karşısındayız. Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz. Sadece bununla kalmıyor, kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitlerini de 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz.

Halkbank esnaf kredisi

Genç girişimcilerimizin sıfır faizli kredi limitini 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltirken, yaş sınırını da 30'dan 35'e çıkartıyoruz. Halkbank'tan kredi kullanıp da takibe düşen esnaflarımıza 6 aya kadar geri ödemesiz 36 aya kadar vadeli yüzde 4 faizli krediyle borcunu tasfiye imkanı sağlıyoruz. Tüm bu kolaylıkların esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Halkbank esnaf kredisi

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