Halkbank, esnaf ve sanatkârlara 2021'de yüzde 50 faiz indirimli kredi kullandıracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına Dair Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanmasını amaçlayan karar 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek. Karar kapsamında, Halkbank tarafından Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış olup, bakiyesi 2021'e devreden krediler ile 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 döneminde (bu tarihler dahil) bankacılık usul ve esasları çerçevesinde Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan ESKKK'lar kefaletiyle veya ESKKK'ların kefaleti olmaksızın, bankaca doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak kredilere 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 döneminde (bu tarihler dahil) geçerli olmak üzere faiz indirimi uygulanacak. TESKOMB'a bağlı bölge birliklerine ortak olmayan ESKKK'lar kefaletiyle önceki yıllarda yayımlanmış Bakanlar Kurulu kararları doğrultusunda kullandırılmış olup bakiyesi 2021'e devreden krediler için de faiz indirimi yapılacak.

UYGULANACAK FAİZ İNDİRİMİ MİKTARI Geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında (el dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini, çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bu işlere benzerlik gösterdikleri Bakanlıkça kabul edilen) faaliyet gösteren ve "Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi" sahibi esnaf ve sanatkarlara, 2021'de kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2021'e devreden krediler için uygulanacak faiz indirimi yüzde 100 olacak. Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında kredi başvuru tarihi en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olan ve ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkarlara, 2021'de kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2021'e devreden krediler için yüzde 100 faiz indirimi yapılacak. Bu destekten son 1 yıl içinde ticari faaliyetini veya vergi mükellefiyetini sonlandıranlar faydalanamayacak.