FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Halkbank kredi faiz oranı ne kadar, yüzde kaç? TOKİ orta gelirliye konut kampanyası kredi faiz oranı hesaplama yöntemi

Halkbank kredi faiz oranı ne kadar, yüzde kaç? TOKİ orta gelirliye konut kampanyası kredi faiz oranı hesaplama yöntemi

04.01.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ projelerine yoğun ilgi devam ediyor. "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası" ile ilgili detaylar bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından basın açıklaması yoluyla duyuruldu. Bakan Nebati, uygun kredi faiz oranlarının müjdesini vermişti. Peki Halkbank kredi faiz oranı ne kadar, yüzde kaç? İşte detaylar...

Halkbank kredi faiz oranı ne kadar, yüzde kaç? TOKİ orta gelirliye konut kampanyası kredi faiz oranı hesaplama yöntemi

Ev, konut sahibi olmak, iş kurmak veya ihtiyaç kredisi çekmek isteyen birçok kişi, uygun kredi faiz oranlarını sorguluyor. TOKİ Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyasının detayları bugün netleşti. Bununla birlikte Halkbank kredi faiz oranları da birçok kişinin gündeminde yer aldı. Peki Halkbank kredi faiz oranı ne kadar, yüzde kaç? İşte detaylar...

Halkbank kredi faiz oranı ne kadar, yüzde kaç? TOKİ orta gelirliye konut kampanyası kredi faiz oranı hesaplama yöntemi

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Halkbank konut kredisi hesaplaması, Halkbank'ın internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilir. Konut kredisini sorgulamak için açılan linkten, konut kredisi seçilmelidir

HALKBANK KONUT KREDİSİ HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYIN

"KREDİ ORANLARI YÜZDE 1'İN ALTINDA OLACAK"

Kredi ve faiz oranlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, "Kredi oranları yüzde 1'in altında olacak. İki bakanlık olarak konut fiyatlarına yönelik tedbir alıyoruz” diyen Bakan Nebati, “Bizim amacımız birincisi konut edinilmesini sağlamak, ikincisi haftaya salı günü açıklayacağımız KGF paketimizle konut üretimi yapanları desteklemek. Yarınki (bugün) kampanya oldukça güçlü olacak” dedi.

TOKİ ORTA GELİRLİYE YÖNELİK KONUT KAMPANYASI NEDİR?

Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyasında satın alınacak konut 4-5 yıl boyunca satılamayacak. Kredi geri ödemesinde ise, 1-2 yıl gibi bir süreyle 'geri ödemesiz dönem' planlanıyor. Kredi faizleri yüzde 0,69 ila 0,99 arasında olacak. Faiz oranlarını belirleyen kriter, başvurunun gelir düzeyi olacak.

Konut kampanyasına ilişkin açıklama yapan Bakan Nebati vadenin 15 yıl olacağını belirterek, "Peşinat yüzde 10 olacak, konut 5 yıl satılamayacak" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KONUT KREDİSİ HESAPLAMA: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranı hesaplamaKONUT KREDİSİ HESAPLAMA: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranı hesaplama
2023 kıdem tazminatı tavanı belli oldu! Tek tek hesaplandı2023 kıdem tazminatı tavanı belli oldu! Tek tek hesaplandı
Bakan Nebati'den 'orta gelirliye konut projesi' açıklamasıBakan Nebati'den 'orta gelirliye konut projesi' açıklaması
Anahtar Kelimeler:
TOKİ Halkbank konut

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki: Yüzde 25 geçmiş içlerinden...

Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki: Yüzde 25 geçmiş içlerinden...

Emekliye 2 bin TL ek ödeme! Sizin de hesabınıza yatabilir

Emekliye 2 bin TL ek ödeme! Sizin de hesabınıza yatabilir

"Siyasete girecek misiniz?" sorusuna dikkat çeken yanıt! "Sonuna kadar..."

"Siyasete girecek misiniz?" sorusuna dikkat çeken yanıt! "Sonuna kadar..."

Altın fiyatları ile ilgili gündem yaratacak tahmin!

Altın fiyatları ile ilgili gündem yaratacak tahmin!

Asgari ücret 8.500 TL oldu, fırsatçıların eski alışkanlıkları geri döndü!

Asgari ücret 8.500 TL oldu, fırsatçıların eski alışkanlıkları geri döndü!

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA: Ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 ocak zammı sonrası 4A, 4B, 4C, SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA: Ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 ocak zammı sonrası 4A, 4B, 4C, SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Mutfakların gözdesi oldu, herkes ona bayılıyor!

Mutfakların gözdesi oldu, herkes ona bayılıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.