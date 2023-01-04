Halkbank kredi faiz oranı ne kadar, yüzde kaç? TOKİ orta gelirliye konut kampanyası kredi faiz oranı hesaplama yöntemi

Ev, konut sahibi olmak, iş kurmak veya ihtiyaç kredisi çekmek isteyen birçok kişi, uygun kredi faiz oranlarını sorguluyor. TOKİ Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyasının detayları bugün netleşti. Bununla birlikte Halkbank kredi faiz oranları da birçok kişinin gündeminde yer aldı. Peki Halkbank kredi faiz oranı ne kadar, yüzde kaç? İşte detaylar...

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Halkbank konut kredisi hesaplaması, Halkbank'ın internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilir. Konut kredisini sorgulamak için açılan linkten, konut kredisi seçilmelidir

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"KREDİ ORANLARI YÜZDE 1'İN ALTINDA OLACAK"

Kredi ve faiz oranlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, "Kredi oranları yüzde 1'in altında olacak. İki bakanlık olarak konut fiyatlarına yönelik tedbir alıyoruz” diyen Bakan Nebati, “Bizim amacımız birincisi konut edinilmesini sağlamak, ikincisi haftaya salı günü açıklayacağımız KGF paketimizle konut üretimi yapanları desteklemek. Yarınki (bugün) kampanya oldukça güçlü olacak” dedi.

TOKİ ORTA GELİRLİYE YÖNELİK KONUT KAMPANYASI NEDİR?

Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyasında satın alınacak konut 4-5 yıl boyunca satılamayacak. Kredi geri ödemesinde ise, 1-2 yıl gibi bir süreyle 'geri ödemesiz dönem' planlanıyor. Kredi faizleri yüzde 0,69 ila 0,99 arasında olacak. Faiz oranlarını belirleyen kriter, başvurunun gelir düzeyi olacak.

Konut kampanyasına ilişkin açıklama yapan Bakan Nebati vadenin 15 yıl olacağını belirterek, "Peşinat yüzde 10 olacak, konut 5 yıl satılamayacak" dedi.

