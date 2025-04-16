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Halkbank’tan önemli adım! SPK'ya borçlanma aracı başvurusu

16.04.2025 10:23
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Halkbank’tan önemli bir hamle geldi. Halk Bankası, yurt dışında borçlanma araçları ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yaptı.

Halkbank’tan önemli adım! SPK'ya borçlanma aracı başvurusu

Türkiye Halk Bankası, yurt dışında borçlanma araçları ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru duyuru yaptı.

Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 8 Nisan tarihinde yapılan özel durum açıklaması hatırlatılarak, "İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, yurtdışında 1 milyar USD'ye kadar farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada, halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla, ilave ana sermaye hesaplamasına ve/veya katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçları ve/veya kredi kullanılmasına ilişkin tüm hususlarda Genel Müdürlük Makamı yetkili kılınmıştır. Söz konusu yetki kapsamında ihraç tavanı onayı almak için Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
SPK Halkbank
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