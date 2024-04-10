Haluk Bayraktar’ı kızdıran iddia! ‘İsrail’e jet yakıtı satışı’ gündem olmuştu, çok sert yanıt geldi: Ekrem İmamoğlu'nun ekibini hedef aldı

İsrail’e ihracatta 54 kalemde ürüne ambargo getirilmişti. Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan listede uçak benzini ve jet yakıtının da yer alması geniş yankı uyandırdı. Konuya ilişkin eleştiriler peş peşe gelince Ticaret Bakanı Ömer Bolat bir açıklama yaparak, “İsrail'e satılan yakıt, İsrail'in turist getiren hava yolu şirketlerinin uçaklarına satılan yakıttır. Türkiye'ye geliyorlar, benzini dönüş için alıyorlar. Bu, Türkiye'nin ihracatı gibi yazılıyor." dedi.

EKREM İMAMOĞLU’NA SESLENDİ

Eleştiriler karşısında en sert tepki ise Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar’dan geldi. İsrail'e jet yakıtı sattıklarına yönelik iddialara yanıt veren Haluk Bayraktar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslendi.

Konuyu yargıya taşıyacaklarının altını çizen Bayraktar, kazanılan tazminatın Gazze'ye yardım olarak gönderileceğini ifade etti. Bayraktan sosyal medya paylaşımlarının arkasında İBB Başkanı Erkem İmamoğlu'nun iletişim ekibinin olduğunu ifade etti.

“İFTİRAYI YAYANLARI MAHKEMEYE VERECEĞİM”

“Sosyal medyada Baykar ve yöneticileri aleyhine alçakça ve şerefsizce uçak yakıtı konusunda bir iftira kampanyası yürütülüyor” diyen Haluk Bayraktar, "Baykar, Türkiye'den Gazze'ye en büyük insani yardımı gerçekleştirmiş bir firmadır. Firmamızın tek faaliyet alanı insansız hava aracı sistemleridir. Bu iftirayı yayanları mahkemeye verip takipçisi olacağım. Oluşacak tazminatlar da yine Gazze'ye yardım olarak aktarılacaktır” açıklamasında bulundu.

"GAZZELİLER BİZİM DURUŞUMUZU İYİ BİLİR"

Haluk Bayraktar sözlerinin devamında, "Bizim için nefsin izzeti yoktur yaptığın işin izzeti vardır. Attığınız iftiralar bizde bir toz zerresi kadar iz bırakmaz. Milletimiz de, Gazzeliler de bizim duruşumuzu iyi bilir” ifadelerini kullandı.







