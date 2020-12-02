FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Hamsinin kilosu 8 liraya geriledi

Hamsinin kilosu 8 liraya geriledi

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.12.2020 16:57 | Son Güncelleme

Karadeniz’de hamsi bolluğu yaşanıyor. Vatandaşlar ise kilogram fiyatı 8 TL olan hamsiye yoğun ilgi gösteriyor.

Denizlerde av sezonun açılmasıyla birlikte ilk olarak palamut çokluğu ile balıkçıların yüzünü güldüren Karadeniz, şimdi ise hamsi bereketi ile hem vatandaşı hem de balık satıcılarını memnun ediyor. Bolluğundan dolayı fiyatı 8 TL'ye kadar düşen Karadeniz hamsisi Türkiye'nin farklı şehirlerine de gönderiliyor.

Yoğunlukla hamsiye sattıklarını ifade eden balık satıcısı Kurtça Aydın, "En çok rağbet hamsiye var. Hamsi denilince Karadeniz hamsisi akla gelir. Daha önce palamuttu, şimdi de hamsi en çok satıyor. Bunların dışında mezgit ve barbun balığında da yoğunluk var. İşlerimiz iyi durumda. Sabah saatlerinden beri doğuya paket yaptım. Mardin, Şırnak, Ankara, İstanbul her yere paket gönderdik. Karadeniz'de hamsi şuan ucuz durumda. Kilosu 8 TL, iki kilosu 15 TL'dir. 2 kilo hamsi alan bir aile en azından 5-6 kişi evinde yiyebiliyor" dedi.

EFSANENİN BİRİ GİTTİ, BİRİ GELDİ

Satışların iyi gittiğini ifade eden Bülent Çakmak ise, "Vatandaş hamsi yiyor, biz de iyi satıyoruz. Vatandaşları şu anda hamsi alarak hasret gideriyor. Vatandaşın ilacı hamsidir. Mezgit 10 TL, istavrit 15 TL, somon 20 TL, çupra ve levrek 35 TL'dir" diye konuştu.

KAYNAK:İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
30 bin liraya masraf yaptı! 'kimseye satmam' 30 bin liraya masraf yaptı! 'kimseye satmam'
Bankaların çalışma saatlerinde önemli değişiklik! Bankaların çalışma saatlerinde önemli değişiklik!
Black Friday indirimleri ne zaman?Black Friday indirimleri ne zaman?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Çat kapı geliyorlar: Camdan bakıp gören şaşırıp kalıyor
Çat kapı geliyorlar: Camdan bakıp gören şaşırıp kalıyor
Flaş açıklama: Yılbaşında 4 gün kısıtlama olabilir
Flaş açıklama: Yılbaşında 4 gün kısıtlama olabilir
Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Resmi Gazete'de yayımlandı! Balon balığı avlayana para verilecek
Resmi Gazete'de yayımlandı! Balon balığı avlayana para verilecek
Asgari ücret görüşmelerine koronavirüs ayarı!
Asgari ücret görüşmelerine koronavirüs ayarı!
Altın alacaklar dikkat!
Altın alacaklar dikkat!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
31 Aralık'tan itibaren zorunlu oluyor! 1083 lira cezası var
31 Aralık'tan itibaren zorunlu oluyor! 1083 lira cezası var
Koronavirüs sonrası satışlar patladı! Siparişlere yetişemiyor
Koronavirüs sonrası satışlar patladı! Siparişlere yetişemiyor
Yüksekliği Eyfel Kulesi'ni geçti
Yüksekliği Eyfel Kulesi'ni geçti
Varlık Fonu'nda görev değişimi
Varlık Fonu'nda görev değişimi
Altın hareketli başladı!
Altın hareketli başladı!
Uzman grafiği: "Gram altın 420 TL baskısında"
Uzman grafiği: "Gram altın 420 TL baskısında"
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
7 bankanın çalışma saatleri değişti
Bankaların çalışma saatlerinde önemli değişiklik!
Uzmanlardan 2021 altın yorumu ve grafiği... 2021 altın yılı mı olacak?
2021 altın yılı mı olacak?
Yemeksepeti'nden restoranlara 20 milyon TL'lik destek paketi
Yemeksepeti'nden restoranlara 20 milyon TL'lik destek paketi
Emsal niteliğinde karar! Araçtaki dolu hasarını tespit etmeyen ekspertize ceza
Emsal niteliğinde karar! Araçtaki dolu hasarını tespit etmeyen ekspertize ceza
İndirimli elektrik için son fırsat
İndirimli elektrik için son fırsat
Bakan Selçuk duyurdu! Kısa çalışma ödeneği başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.