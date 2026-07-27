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Hane başı 10 bin TL destek! Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya bakanlıktan 10 milyon TL kaynak

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaşanan sel felaketinden dolayı bölgeye 5 milyon TL tutarında kaynak aktarıldı.

Hane başı 10 bin TL destek! Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya bakanlıktan 10 milyon TL kaynak
Mehmet Hazar Gönüllü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cide'deki sel felaketinden sonra bakanlığın hane başı 10 bin TL olmak üzere bölgeye 5 milyon TL kaynak aktarıldığını duyurdu.

VATANDAŞLARA TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Göktaş şunları kaydetti:

"Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın ilk aşamada temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, hane başı 10.000 TL olmak üzere bölgeye 5 milyon lira tutarında kaynak aktardık.

Hane başı 10 bin TL destek! Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu ya bakanlıktan 10 milyon TL kaynak 1

"HANE ZİYARETLERİMİZİ ARALIKSIZ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Psikososyal Destek Ekiplerimiz ile ilk andan itibaren sahada etkin bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyor, ilimizde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla hane ziyaretlerimizi aralıksız gerçekleştiriyoruz.

Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

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Anahtar Kelimeler:
sel Kastamonu
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