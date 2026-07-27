Hane başı 10 bin TL destek! Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya bakanlıktan 10 milyon TL kaynak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cide'deki sel felaketinden sonra bakanlığın hane başı 10 bin TL olmak üzere bölgeye 5 milyon TL kaynak aktarıldığını duyurdu.

VATANDAŞLARA TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Göktaş şunları kaydetti:

"Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın ilk aşamada temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, hane başı 10.000 TL olmak üzere bölgeye 5 milyon lira tutarında kaynak aktardık.

"HANE ZİYARETLERİMİZİ ARALIKSIZ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Psikososyal Destek Ekiplerimiz ile ilk andan itibaren sahada etkin bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyor, ilimizde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla hane ziyaretlerimizi aralıksız gerçekleştiriyoruz.

Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."