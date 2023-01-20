Borçlarla ilgili çok sayıda vatandaşı yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketinin hayata geçirileceği açıklandı. Borcu olan milyonlarca vatandaş ise yapılandırmanın detaylarını merak ediyor. Peki, hangi borçlar yapılandırılacak? Vergi, KYK, sigorta primi, MTV yapılandırma kapsamında mı? 2023 borç yapılandırma nasıl yapılır? İşte konu hakkında son gelişmeler...

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK?

NTV'de yer alan habere göre, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi hayata geçiyor. Paket, önümüzdeki hafta başında Kabine toplantısında değerlendirilecek. Buna göre 31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan tüm borçlar yapılandırılacak.

Yapılandırma işleminin vergi borçları; maliyeye olan vergi borçları henüz kesinleşmemiş veya dava sürecinde olan cezalar, Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredileri, motorlu taşıt vergileri, trafik cezaları, nüfus cezaları, askerlik cezaları, otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezaları, gümrük cezaları ve sosyal güvenlik kurumu tarafından takip edilen sigorta primlerini kapsaması bekleniyor.

2023 BORÇ YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?

Borç yapılandırma başvurusunu yapabilmeniz için ilk önce güncel borcunuzu sorgulamanız gerekecek. Borç yapılandırma başvurusunu sadece güncel vergi borcu bulunan kişiler yapabilecekler. Güncel borcunuz varsa, başvuru için belirlenen tarihler içerisinde dilekçe doldurarak bizzat devlet dairelerine giderek, e-posta ile yollayarak veya internet üzerinden T.C kimlik numaraları ile başvurularınızı yapabileceksiniz. İnternet üzerinden başvurular ise Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

