Hangi dizi final yapacak? Arka Sokaklar'a rakip dayanmıyor!

2006’da yayın hayatına başladıktan sonra aynı gün yayınlanan birçok diziye final yaptıran Kanal D’nin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın son kurbanı Akıncı dizisi oluyor. Arka Sokaklar, daha önce de yine ATV’de yayınlanan Hercai dizisinin fişini çekmişti.

Arka Sokaklar bir diziye daha final yaptırıyor

Yayın hayatına 1 Ocak tarihi itibarıyla başlayan ve fragmanları haftalar önce dönmeye başlayan Akıncı dizisi, izleyicide beklenen etkiyi uyandıramadı.

Büşra Develi ve Şükrü Özyıldız ikilisinin başrolünde olduğu Akıncı’da Tolga Tekin ve Yıldıray Şahinler gibi başarılı isimler yer alıyor.

30 Nisan Cuma günü 18. bölümü yayınlanacak Akıncı’nın 20. bölümüyle final yapacağı öğrenildi.

Her bölümüyle sosyal medyada gündem olan Akıncı dizisi son zamanlarda fantastik diziden uzaklaşarak dram dizisine dönüştüğü yönünde çok sayıda eleştiri almıştı.

AKINCI DİZİSİNİN KONUSU Dizi, kökleri Osmanlı tarihine uzanan ve İstanbul’u koruyan modern bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatıyor.

AKINCI DİZİSİ OYUNCULARI Akıncı - Fatih Aktolga (Şükrü Özyıldız) Nergis Emiroğlu (Büşra Develi)

Orhan Demirci (Tolga Tekin) Cevdet Emiroğlu (Yıldıray Şahinler) Meryem Aktolga (Berrin Arısoy) Kemal Günay (Erkan Bektaş)