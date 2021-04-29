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Hangi dizi final yapacak? Arka Sokaklar'a rakip dayanmıyor!

29.04.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D’de yayınlanan ve Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklar, ATV’de Hercai’nin ardından bir diziye daha final yaptıracak. Yakın zaman önce Hercai’nin fişini çeken Arka Sokaklar’ın reytinglerde bir diziyi daha geçtiği belirtildi.

2006’da yayın hayatına başladıktan sonra aynı gün yayınlanan birçok diziye final yaptıran Kanal D’nin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın son kurbanı Akıncı dizisi oluyor. Arka Sokaklar, daha önce de yine ATV’de yayınlanan Hercai dizisinin fişini çekmişti.

Arka Sokaklar bir diziye daha final yaptırıyor

Yayın hayatına 1 Ocak tarihi itibarıyla başlayan ve fragmanları haftalar önce dönmeye başlayan Akıncı dizisi, izleyicide beklenen etkiyi uyandıramadı.
Büşra Develi ve Şükrü Özyıldız ikilisinin başrolünde olduğu Akıncı’da Tolga Tekin ve Yıldıray Şahinler gibi başarılı isimler yer alıyor.
30 Nisan Cuma günü 18. bölümü yayınlanacak Akıncı’nın 20. bölümüyle final yapacağı öğrenildi.
Her bölümüyle sosyal medyada gündem olan Akıncı dizisi son zamanlarda fantastik diziden uzaklaşarak dram dizisine dönüştüğü yönünde çok sayıda eleştiri almıştı.

AKINCI DİZİSİNİN KONUSU

AKINCI DİZİSİNİN KONUSU
Dizi, kökleri Osmanlı tarihine uzanan ve İstanbul’u koruyan modern bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatıyor.

AKINCI DİZİSİ OYUNCULARI

AKINCI DİZİSİ OYUNCULARI
Akıncı - Fatih Aktolga (Şükrü Özyıldız) Nergis Emiroğlu (Büşra Develi)
Orhan Demirci (Tolga Tekin) Cevdet Emiroğlu (Yıldıray Şahinler) Meryem Aktolga (Berrin Arısoy) Kemal Günay (Erkan Bektaş)
Hacer Günay (Berrak Kuş) Murat Aktolga (Atakan Hoşgören) Beyza Aktolga (Selin Çuhadaroğlu) Köksal (Sermet Yeşil) Aylin Emiroğlu (Didem İnselel) Didem Emiroğlu (Deren Talu) Yağız Emiroğlu (Serhan Onat) Filiz (Ayça Erturan) Cüneyt Özışık (Yılmaz Bayraktar) Taner Aydın (Savaş Alp Başar) Lukas (Ercü Turan)
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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
belgesel koyun her kanala,bıgdıhh yaa vallaha bıgdıhh bıgdıhh

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