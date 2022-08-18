Hangi sağlık çalışanı ne kadar ek ödeme alacak, kimleri kapsıyor? Bakan Koca açıkladı, izinde 12 gün detayı...

Sağlık çalışanlarının merakla beklediği özlük haklarına yönelik önemli değişiklikleri içeren ’Ek Ödeme Yönetmeliği’ Resmi Gazete'de yayımlandı. Geçtiğimiz hafta yayımlanan düzenlemeyle döner sermaye hak eden tüm sağlıkçılara taban ek ödeme getirildi. Söz konusu yönetmeliğin yayımlanmasıyla sağlık çalışanlarının aklında oluşan sorulara Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklık getirdi. Yönetmeliğe ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Koca'nın Posta'da yer alan açıklaması şöyle;

1 - Performans sistemi gerçekten kalktı mı?

CEVAP: Performansagöre ek ödeme yönetmel iği tamamen kaldırıldı. Yeni yönetmelik, döner sermaye hak eden herkese taban ek ödeme getirdi.Hastanelerimizde ise ayrıca, kaynak kullanım verimliliği, finansal sürdürülebilirlik ile çalışanların bireysel ve klinik iş yükleri, görev tanımları ve görev yaptıkları birim ile hizmetin elde edilme maliyeti dikkate alınarak değişen miktarlarda teşvik ödemesi yapılacak.

MAHSUPLAŞMA KARMAŞASI

2 - Sabit ve taban ödemesi genel bütçeden çıkmıyor ve emekliliğe yansımıyor mu?

CEVAP: Sabit ödeme ve taban ödemesinden emeklilik primi emeklilik primi kesilmiyor. Zaten kesilmesinin silmesinin emekliliğe bir emekliliğe bir katkısı yok. Zir Haziran 2022’de çıkan 7411 Sayılı çıkan 7411 Sayılı Kanun’la doktorların emekli aylığı, 2008’den sonra göreve başlayanları da kapsayacak şekilde prime bağlı olmaksızın artırıldı.

3 - Uygulamada mahsuplaşma tamamen kaldırıldı’ deniyor oysa metinde ‘mahsuplaşma’ ifadesi yer alıyor. Bu çelişki değil mi?

CEVAP: Sağlık çalışanlarına yapılan her ödeme kalemi ayrı ayrı olacak, hiçbiri diğerinden mahsuplaşılmayacak. Bahsi geçen ‘mahsuplaşma’ ifadesi, döner sermaye hesabı ile merkezi yönetim bütçesi arasındaki teknik bir hususla ilgilidir. Sağlık çalışanı için pratikte anlamı yoktur.

İZİNDE 12 GÜN DETAYI

4 - Taban ödeme olarak belirtilen kısmın çoğu genel bütçe sabit mahsuplaşmasına mı gidiyor?

CEVAP: Hayır. Eskiden performans ödemesi içinde döner sermayeden verilen sabit ek ödeme, merkezi yönetim bütçesinden maaşa eklenerek verilecek. Ancak mahsuplaşma, bu hesapların muhasebeleştirilmesi ile ilgili bir husustur, kişilerin geliri ile ilgisi yoktur.

5 - İzin kullanınca, taban ek ödeme ile verilen paradan kesinti olacak mı?

CEVAP: Yıllık iznin 12 gününde hiçbir kesinti olmayacak. Ayrıca hastalık nedeniyle raporlu olunan günlerde de kesinti yapılmayacak.

KİMLER ALACAK?

6 - Teşviği kimlerin alabileceği konusu ile ilgili tartışma var tartışma var. Teşvik ödemesi kimleri kapsıyor?

CEVAP: Teşvik ödemesinden ikinci ve üçüncü basamak sağlık basamak sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık çalışanları yararlanacak.

İŞTE HESAPLANAN TUTARLAR



