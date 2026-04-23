Hangi Tip Market Müşterisisin?

2/8
Marketlerin sadakat kartlarını kullanıyor musun? Üyelik kartları gibi.
Puan birikiyorsa kullanıyorum. Yoksa uğraşamam.
3/8
Markete girer girmez sepetine attığın ilk şey genelde ne oluyor?
4/8
Gittiğin markette tanıtım standlarında verilen tadımlık ürünleri merak edip deniyor musun?
Evet denediğim çok olmuştu.
İlgimi çeken bir ürün olması lazım.
Denemem ya. Hiç hijyenik değil.
5/8
Marketlerin o haftalık indirim broşürlerini veya aktüel ürünler afişlerini ne kadar takip ettiğini öğrenebilir miyiz?
Aaa, her zaman takip ederim.
Her zaman poşete bir broşür atıyorum.
Dijitalden takip etmek daha kolay oluyor.
6/8
Diyelim ki rafların arasında gezerken hiç denemediğin ama ambalajı çok havalı duran bir ürün gördün. Sepetine atar mısın?
İçeriği ve son kullanma tarihi önemli.
Fiyatı uygunsa neden olmasın?
Şöyle bir bakar geçerim, macera aramaya hiç niyetim yok.
7/8
Dürüst ol: Kasada sıra beklerken önündeki kişinin sepetindeki ürünleri inceleyip incelemediğini öğrenebilir miyiz?
Valla dikizlerim yalan yok.
Arada bakmışlığım olmuştur.
Hiç bakmam. Huyum değildir.
8/8
Son sorudayız! Kasa sırası beklerken sıranı çok acil işinin olduğunu söyleyen birine verir misin?
Vermem. Ben beklediysem o da beklesin.
Önümde çok sıra yoksa geçebilir.
Bilmem, sıramı verirdim herhalde.