Hangi Tip Market Müşterisisin?

Farklı müşteri tiplerinden hangisisin?

1/8 Öncelikle bize bir market sepeti seçer misin?

2/8 Marketlerin sadakat kartlarını kullanıyor musun? Üyelik kartları gibi. Sık sık kullanıyorum. Puan birikiyorsa kullanıyorum. Yoksa uğraşamam. Arada kullanıyorum. Öyle bir şey mi varmış?

3/8 Markete girer girmez sepetine attığın ilk şey genelde ne oluyor? Ekmek Meyve ya da sebze Paketli gıdalar Bakliyat Temizlik ürünleri

4/8 Gittiğin markette tanıtım standlarında verilen tadımlık ürünleri merak edip deniyor musun? Evet denediğim çok olmuştu. İlgimi çeken bir ürün olması lazım. Denemem ya. Hiç hijyenik değil.

5/8 Marketlerin o haftalık indirim broşürlerini veya aktüel ürünler afişlerini ne kadar takip ettiğini öğrenebilir miyiz? Aaa, her zaman takip ederim. Her zaman poşete bir broşür atıyorum. Boşa kağıt israfı. Dijitalden takip etmek daha kolay oluyor.

6/8 Diyelim ki rafların arasında gezerken hiç denemediğin ama ambalajı çok havalı duran bir ürün gördün. Sepetine atar mısın? Hemen sepeti boylar. İçeriği ve son kullanma tarihi önemli. Fiyatı uygunsa neden olmasın? Şöyle bir bakar geçerim, macera aramaya hiç niyetim yok.

7/8 Dürüst ol: Kasada sıra beklerken önündeki kişinin sepetindeki ürünleri inceleyip incelemediğini öğrenebilir miyiz? Valla dikizlerim yalan yok. Arada bakmışlığım olmuştur. Bana göre ayıp bir şey. Hiç bakmam. Huyum değildir.