İş Hayatında Haklarını Ne Kadar Biliyorsun?

Her gün binbir emekle çalışıyor, kariyer basamaklarını bir bir tırmanıyoruz. Peki, bu yolculukta seni koruyan haklarını ne kadar tanıyorsun?

İş hayatındaki farkındalık seviyen?

1/8

Isınma turuyla başlayalım: İş yerinde kaç ay çalıştıktan sonra yıllık ücretli izin hakkın başlar?

6 ay
12 ay
24 ay
3 ay
2/8

Peki, patronun "Haftalık 45 saati doldurdun ama bu akşam da kalman lazım" dedi. Fazla mesai ücretin normal saatinin yüzde kaç fazlası olmalı?

1,25 Katı
1,5 Katı
2 Katı
Bir paket bisküvi ve çay
3/8

İşveren, ekonomik kriz gerekçesiyle maaşımı tek taraflı olarak düşürebilir.

4/8

Şimdi biraz ciddileşelim... Maaşın tam 22 gün gecikti ve hiçbir mantıklı açıklama yapılmadı. Ne yapabilirsin?

Yapacak bir şey yok, beklerim.
İstifa edebilirim.
Çalışmaktan kaçınma hakkımı kullanırım.
Patronun odasındaki kahve makinesine el koyarım.
5/8

Seviyeyi bir tık artırıyoruz: 7 yıllık bir çalışansın. Yıllık iznin kanunen en az kaç gün olmalı?

14 gün
20 gün
26 gün
30 gün
6/8

Mobbinge uğradığımı kanıtlarsam, ihbar süresini beklemeden işi bırakıp tazminat isteyebilirim.

7/8

Gece vardiyasında çalışan bir kahramansın. Kanuna göre gece çalışması en fazla kaç saat sürebilir?

7,5 saat
9 saat
11 saat
Güneş doğana kadar.
8/8

Ve final sorusu! Ulusal bayram veya genel tatil gününde 1 saat bile çalışsan, o günün ücreti sana nasıl ödenir?

"Bize ailemizden birisin" denilip çay ısmarlanır.
Ödeme yerine hafta içi izin verilir.
Tam ücret verilir.
Sadece mesai saati kadar ekleme yapılır.
