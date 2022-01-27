Hangi ürünlerde KDV düşecek? Erdoğan açıkladı...

Hazine ve Maliye Bakanlığı katma değer vergisinde sadeleştirmeye gidilmesi için kapsamlı bir çalışma hazırlıyor. Buna göre KDV düzenlemesi, tek bir ürün grubuna yönelik olmayacak ve birçok ürünle sektörü doğrudan ilgilendirecek. Çalışmayla aynı sektördeki farklı KDV uygulamalarının önüne geçilmesi ve verginin sadeleştirilmesi amaçlanıyor. Düzenlemeyle bazı ürünlerde halen geçerli olan oranlar çerçevesinde KDV artışı olurken bazılarında ise vergi oranı düşüşleri olabileceği belirtiliyor.

KDV sadeleştirilmesinin detayları merak edilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam katıldığı canlı yayında “Hangi ürünlerde KDV düşecek?” sorusuna yanıt verdi.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ALINIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni ekonomi programında özellikle KDV'de etkinliği, adaleti ve basitleştirmeyi sağlamak amacıyla çalışmalar yapılacağı yönünde karar alındığının altını çizdi. KDV konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "KDV oranlarının sadeleştirilmesi, oran farklılıklarının giderilmesi yönünde çözüm önerileri alınıyor" dedi.

HER TÜRLÜ ÜRÜN MASAYA YATIRILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Atılması gereken adımlar varsa o adımları gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı. 'Hangi ürünlerde KDV indirimi olacak?' sorusuna da yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her türlü ürünler masaya yatırılıyor. Bunların arz-talep dengesindeki yeri neyse ona göre adımlar atacağız." diye konuştu.

KDV, halen yüzde 1, yüzde 8 ve yüzde 18'lik dilimlerde uygulanıyor.



