FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Hangisine inanacağımızı şaşırdık! Petrol fiyat tahmini kafaları karıştırdı: 45 dolar...

Hangisine inanacağımızı şaşırdık! Petrol fiyat tahmini kafaları karıştırdı: 45 dolar...

05.07.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Citi Research, küresel bir resesyonun petrol fiyatlarında keskin düşüşe yol açmasını bekliyor. Kurum, ham petrol fiyatlarının 2023 sonuna kadar 45 dolarları, brent petrolün de 75 dolara kadar gerileyebileceğini ifade etti. Ancak JPMorgan ise petrol fiyatlarının 380 dolara kadar çıkabileceğini öngördü.

Hangisine inanacağımızı şaşırdık! Petrol fiyat tahmini kafaları karıştırdı: 45 dolar...

JPMorgan, Cuma günü yayınladığı raporda, ABD ve müttefiklerinin Rus petrol fiyatına sınır getirme yönündeki çabalarının sonuç vermesi ve Rusya'nın petrol ihracatının 5 milyon varil azalması halinde petrol fiyatlarının 380 dolar/varile kadar çıkabileceğini öngörmüştü. Petrol fiyatları için üzücü haberin gelmesinin ardından kafaları karıştıracak bir açıklama daha yapıldı. Bu kez de Citi Research bugün yayınladığı raporda, küresel bir resesyonun yaşanması durumunda petrol fiyatlarında çok keskin düşüşler yaşanacağını öngördü.

HAM PETROL YIL SONU 65 DOLARI GÖREBİLİR

Resesyona girilmesi halinde ham petrol fiyatının 2022 sonuna kadar 65 dolar/varile gerileyeceğini öngören Citi, OPEC+'dan bir müdahale gelmez ise 2023 sonu için fiyat beklentisini de 45 dolar/varil olarak ortaya koydu.

iStock-692820426

Yayınladı raporda cari piyasa şartları altında belirlediği fiyat tahminlerine de yer veren Citi, 2022 üçüncü çeyrekte Batı Teksas petrolünde ortalama fiyatın 94 dolar olacağını, yüksek fiyatların talebi zayıflatmaya devam etmesiyle fiyatın dördüncü çeyrekte 81 dolar/varile gerileyeceğini öngördü.

Citi'nin Batı Teksas petrolü için 2022 yılı ortalama fiyat beklentisi 95 dolar/varil olurken, 2023 yılında ortalama fiyatın 72 dolar/varile gerilemesini beklediğini belirtti.

iStock-1383022713

BRENT PETROL TAHMİNİ

Brent petrolü için 2022 üçüncü çeyrek ortalama fiyat tahminini 99 dolar/varil olarak duyuran ve dördüncü çeyrekte ortalama fiyatın 85 dolar/varile gerileyeceğini tahmin eden Citi, 2022 yılının tamamı için ortalama fiyat beklentisini 98 dolar, 2023 için ortalama fiyat tahminin 75 dolar olarak duyurdu.

ABD'de dünkü tatil sonrası Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı 110 doları aştı. Brent petrol 113,47 dolarda yatay hareket ediyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sigara fiyatlarına yeni zam mı geldi?Sigara fiyatlarına yeni zam mı geldi?
Altın, dolar ve euro için flaş yorum! Altın, dolar ve euro için flaş yorum!
Kritik enflasyon rakamları açıklandı Kritik enflasyon rakamları açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şehidin vasiyeti herkesi duygulandırdı

Şehidin vasiyeti herkesi duygulandırdı

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Memur zammı sonrası herkes o tabloyu merak ediyor!

Memur zammı sonrası herkes o tabloyu merak ediyor!

İşte EYT’liler için 5 adımlı yol haritası

İşte EYT’liler için 5 adımlı yol haritası

Benzin litre fiyatına zam geliyor!

Benzin litre fiyatına zam geliyor!

Çalışanları yakından ilgilendiriyor! İşte kıdem tazminatı tavanı

Çalışanları yakından ilgilendiriyor! İşte kıdem tazminatı tavanı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

"Her şeye başkaldırmaya gerek yok" çıkışı!

"Her şeye başkaldırmaya gerek yok" çıkışı!

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sosyal medyanın yeni dekolte trendine uydu! Önsüz kot ceketi...

Sosyal medyanın yeni dekolte trendine uydu! Önsüz kot ceketi...

Patatesle neler yapabileceğinizi bilmiyorsunuz: Sıra dışı yöntem

Patatesle neler yapabileceğinizi bilmiyorsunuz: Sıra dışı yöntem

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.