FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Harcama limiti, servis ücreti derken şimdi de kapora talebi... Kafe ve restoranlar 'usulsüz' isteklerine devam ediyor: 'Para iadesi alabilirsiniz'

Harcama limiti, servis ücreti derken şimdi de kapora talebi... Kafe ve restoranlar 'usulsüz' isteklerine devam ediyor: 'Para iadesi alabilirsiniz'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
09.01.2025 09:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha öncesinde harcama limiti koyan restoran ve kafeler için Ticaret Bakanlığı soruşturmaya başlamıştı. Şimdi de restoran ve kafeler rezervasyon için kapora alınması ile gündeme geldi. Peki işletmelerin bu talebi yasal mı? Önden ödeme isteyenler işletmeler için ne yapılabilir? Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, merak edilenleri yanıtladı.

Harcama limiti, servis ücreti derken şimdi de kapora talebi... Kafe ve restoranlar 'usulsüz' isteklerine devam ediyor: 'Para iadesi alabilirsiniz'

Kafe ve restoranlar yaptıkları düzenlemeler ile gündemden düşmüyor. Daha öncesinde 2 bin liralık harcama limiti ile gündeme gelen işletmeler, şimdi de rezervasyon için kapora talep etmeye başladı. Daha öncesinde özel günler için süslenerek ayrılan masalar için kapora istenirken şimdi normal masalar için de kapora talebinde bulunuluyor.

iStock-1465363771 (2)

"HUKUKİ DEĞİL"

İşletmelerin bu talebinin yasal olup olmadığı merak edilirken Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü, Milliyet'e açıklamalarda bulundu. Güllü, işletme sahiplerinin rezervasyonun iptal edilmesi halinde mağdur olduklarını belirtti ve şu cümleleri kurdu:

"Son zamanlarda restoran ve kafelerde tüketici aleyhine uygulamalar yaygınlaşmaya başladı. Servis ücretleri, kuver ücretleri, asgari harcama limitleri gibi... Şimdi de rezervasyonlarda kapora talebi. Bu talepler etik olmadığı gibi hukuki de değildir"
Yurt dışında böyle bir uygulamanın olup olmadığını da aktaran Güllü, "Yurt dışında kapora olayının yaygın olmayacağı varsa da ülkemizde uygulandığı şekilde etik dışı bir hareket tarzı olan paranın üzerine yatma düşüncesinin olmadığı kanaatindeyiz" sözlerini kullandı.

iStock-1845430946

PARA İADESİ TALEP EDEBİLİRLER

İşletmelerin kapora talebi ile karşılaşan müşterilerin, ilgili işletmeyi şikayet edebileceklerini belirterek:

"Tüketiciler hizmeti alma konusunda karara varmadan rezervasyon yaptırmasınlar. Rezervasyonlarından dolayı ödeme yapacaklarsa bunu ‘rezervasyon/bağlanma’ parası olarak açıklamaya yazsınlar. Rezervasyon iptali durumunda ise hemen firmaya yazılı (mail) gibi) bildirimde bulunsunlar.

Bağlanma parası olarak ödedikleri kaporalar için de miktara göre 2025 yılı için 149 bin liranın altında ise tüketici hakem heyetine başvurarak para iadesi talep edebilirler.”

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Kapora restoran kafe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bu iki virüs aldı başını gidiyor! 'Dikkat! Son 10 gündür yoğun salgın var

Bu iki virüs aldı başını gidiyor! 'Dikkat! Son 10 gündür yoğun salgın var

Genel Sağlık Sigortası'nda yeni dönem! Ayakta tedavi katılım payı 10 kat arttı

Genel Sağlık Sigortası'nda yeni dönem! Ayakta tedavi katılım payı 10 kat arttı

Yeni sevgilisini paylaşıp Wanda'yı yerden yere vurdu: Cinsel hayatı viral hale geldiğinde...

Yeni sevgilisini paylaşıp Wanda'yı yerden yere vurdu: Cinsel hayatı viral hale geldiğinde...

Emeklilik iptal olabilir, maaşlar geri alınıyor! E-devlet'te o harfi gören...

Emeklilik iptal olabilir, maaşlar geri alınıyor! E-devlet'te o harfi gören...

Kredi çekenler dikkat! O para geri alınabilir 'E-devlet’ten başvurup...'

Kredi çekenler dikkat! O para geri alınabilir 'E-devlet’ten başvurup...'

Memurların hepsini ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Memurların hepsini ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Monttan ayakkabıya %50'ye varan sepet indirimleri başladı

Monttan ayakkabıya %50'ye varan sepet indirimleri başladı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.