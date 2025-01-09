Harcama limiti, servis ücreti derken şimdi de kapora talebi... Kafe ve restoranlar 'usulsüz' isteklerine devam ediyor: 'Para iadesi alabilirsiniz'

Kafe ve restoranlar yaptıkları düzenlemeler ile gündemden düşmüyor. Daha öncesinde 2 bin liralık harcama limiti ile gündeme gelen işletmeler, şimdi de rezervasyon için kapora talep etmeye başladı. Daha öncesinde özel günler için süslenerek ayrılan masalar için kapora istenirken şimdi normal masalar için de kapora talebinde bulunuluyor.

"HUKUKİ DEĞİL"

İşletmelerin bu talebinin yasal olup olmadığı merak edilirken Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü, Milliyet'e açıklamalarda bulundu. Güllü, işletme sahiplerinin rezervasyonun iptal edilmesi halinde mağdur olduklarını belirtti ve şu cümleleri kurdu:

"Son zamanlarda restoran ve kafelerde tüketici aleyhine uygulamalar yaygınlaşmaya başladı. Servis ücretleri, kuver ücretleri, asgari harcama limitleri gibi... Şimdi de rezervasyonlarda kapora talebi. Bu talepler etik olmadığı gibi hukuki de değildir"

Yurt dışında böyle bir uygulamanın olup olmadığını da aktaran Güllü, "Yurt dışında kapora olayının yaygın olmayacağı varsa da ülkemizde uygulandığı şekilde etik dışı bir hareket tarzı olan paranın üzerine yatma düşüncesinin olmadığı kanaatindeyiz" sözlerini kullandı.

PARA İADESİ TALEP EDEBİLİRLER

İşletmelerin kapora talebi ile karşılaşan müşterilerin, ilgili işletmeyi şikayet edebileceklerini belirterek:



"Tüketiciler hizmeti alma konusunda karara varmadan rezervasyon yaptırmasınlar. Rezervasyonlarından dolayı ödeme yapacaklarsa bunu ‘rezervasyon/bağlanma’ parası olarak açıklamaya yazsınlar. Rezervasyon iptali durumunda ise hemen firmaya yazılı (mail) gibi) bildirimde bulunsunlar.

Bağlanma parası olarak ödedikleri kaporalar için de miktara göre 2025 yılı için 149 bin liranın altında ise tüketici hakem heyetine başvurarak para iadesi talep edebilirler.”