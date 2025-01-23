FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Harekete geçildi, piyasadan toplatılıyor! 2 üründe büyük risk... Fotoğraflarıyla verildi, gören uzak dursun

Harekete geçildi, piyasadan toplatılıyor! 2 üründe büyük risk... Fotoğraflarıyla verildi, gören uzak dursun

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
23.01.2025 09:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş yapılan gıdaları ifşa etmesiyle içinde hile bulunan gıdalar tek tek gün yüzüne çıkarılıyordu. Diğer yandan Ticaret Bakanlığı da Güvensiz Ürün bildirimleri yapıyor. Buna göre Bakanlığı'n güvensiz ürün listesinde yeni iki ürün yer aldı. O ürünler için piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı verilirken söz konusu ürünlerin güvensizlik nedeni de açıklandı. İşte satın alırken dikkat edilmesi gereken detaylar...

Harekete geçildi, piyasadan toplatılıyor! 2 üründe büyük risk... Fotoğraflarıyla verildi, gören uzak dursun

Hem gıda ürünlerindeki hileler hem de giyimden oyuncağa kadar farklı kalemlerde bulunan riskler Bakanlıklar tarafından bir bir açıklanıyor. Buna göre Tarım ve Orman Bakanlığı "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar"ı düzenli olarak yayınladığı listeyle paylaşırken Ticaret Bakanlığı da "Güvensiz Ürün" listesiyle bildirimler yapıyor. Son olarak Ticaret Bakanlığı'nın listesinde iki yeni ürün yer aldı.

thumbs_b_c_2c704cc3f823cd2f6759e8ed5637a46f

KÜÇÜK ÇOCUKLAR İÇİN BOĞULMA RİSKİ! TOPLATMA KARARI VERİLDİ

Ticaret Bakanlığı'nın 22.01.2025 tarihli bildirimlerinde Yiyecek Taklidi Ürünler olarak 'Mıknatıslı Ürünler' ve 'Dekoratif Eşyalar' şeklinde iki ürün bulundu.

thumbs_b_c_689ecd28369aa95dd52cbf312138d9f0

Bunlardan biri markasız olan Yiyecek Taklidi Ürün (Hamburger) olurken ürün için "Piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma" kararı verildi.

thumbs_b_c_ec356b983ad6521aaccad399dd4743a5

Güvensizliğin nedeni olarak ise "Germe sonucunda mıknatıs ve sünger kısımlarda ayrılma ve kopmalar sonucu küçük parçalar oluşmuştur. Oluşan parçalar 36 aydan küçük çocuklar için boğulma riski taşımaktadır" ifadeleri yer aldı. Taşıdığı riskler olarak da Boğulma (Dışarıdan akciğerlere doğru olan hava akışının mekanik şekilde engellenmesi)" denildi.

ü1

O ÜRÜNDE DE AYNI RİSK VAR

Bakanlığın listesindeki bir diğer ürün ise markasız olan Yiyecek Taklidi Ürün (Yeşil Üzüm) oldu. Söz konusu ürün için piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı verildi.

p1

Ürünün güvensizlik nedeni olarak ise "Ürün üzerinde yer alan üzüm tanesi 19,8 N'da kopmuş küçük parçalar oluşmuştur. Oluşan parçalar 36 aydan küçük çocuklar için boğulma riski taşımaktadır" denildi. Ürünün taşıdığı riskler olarak "Boğulma (Dışarıdan akciğerlere doğru olan hava akışının mekanik şekilde engellenmesi)" ifadeleri kullanıldı.

ü2

41 yeni ürün sakıncalı listeye girdi! İçinde çok bilinen marka da var: Peynir, sucuk, kıyma, kaşar, tereyağı... 41 yeni ürün sakıncalı listeye girdi! İçinde çok bilinen marka da var: Peynir, sucuk, kıyma, kaşar, tereyağı...
Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı piyasa risk ürün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yanan otele raporu veren firmayı paylaştı! "79 canın bedeli bunların üstündedir"

Yanan otele raporu veren firmayı paylaştı! "79 canın bedeli bunların üstündedir"

Galatasaray'da Fernando Muslera gerçekleri ortaya çıktı! Kiev maçından sonra ıslıklanmıştı

Galatasaray'da Fernando Muslera gerçekleri ortaya çıktı! Kiev maçından sonra ıslıklanmıştı

Rezervasyon iptali için aradılar aldıkları yanıtla çıldırdılar! "Hayasızca"

Rezervasyon iptali için aradılar aldıkları yanıtla çıldırdılar! "Hayasızca"

41 yeni ürün sakıncalı listeye girdi! İçinde çok bilinen marka da var: Peynir, sucuk, kıyma, kaşar, tereyağı...

41 yeni ürün sakıncalı listeye girdi! İçinde çok bilinen marka da var: Peynir, sucuk, kıyma, kaşar, tereyağı...

Harekete geçildi, piyasadan toplatılıyor! 2 üründe büyük risk

Harekete geçildi, piyasadan toplatılıyor! 2 üründe büyük risk

Gram altında 3 bin 800 TL için tarih verdi 'Bekliyoruz'

Gram altında 3 bin 800 TL için tarih verdi 'Bekliyoruz'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Stanley indirimi başladı! "Almakla ne iyi ettim!" diyeceğiniz o termoslar burada

Stanley indirimi başladı! "Almakla ne iyi ettim!" diyeceğiniz o termoslar burada

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.