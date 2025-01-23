Harekete geçildi, piyasadan toplatılıyor! 2 üründe büyük risk... Fotoğraflarıyla verildi, gören uzak dursun

Hem gıda ürünlerindeki hileler hem de giyimden oyuncağa kadar farklı kalemlerde bulunan riskler Bakanlıklar tarafından bir bir açıklanıyor. Buna göre Tarım ve Orman Bakanlığı "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar"ı düzenli olarak yayınladığı listeyle paylaşırken Ticaret Bakanlığı da "Güvensiz Ürün" listesiyle bildirimler yapıyor. Son olarak Ticaret Bakanlığı'nın listesinde iki yeni ürün yer aldı.

KÜÇÜK ÇOCUKLAR İÇİN BOĞULMA RİSKİ! TOPLATMA KARARI VERİLDİ

Ticaret Bakanlığı'nın 22.01.2025 tarihli bildirimlerinde Yiyecek Taklidi Ürünler olarak 'Mıknatıslı Ürünler' ve 'Dekoratif Eşyalar' şeklinde iki ürün bulundu.

Bunlardan biri markasız olan Yiyecek Taklidi Ürün (Hamburger) olurken ürün için "Piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma" kararı verildi.

Güvensizliğin nedeni olarak ise "Germe sonucunda mıknatıs ve sünger kısımlarda ayrılma ve kopmalar sonucu küçük parçalar oluşmuştur. Oluşan parçalar 36 aydan küçük çocuklar için boğulma riski taşımaktadır" ifadeleri yer aldı. Taşıdığı riskler olarak da Boğulma (Dışarıdan akciğerlere doğru olan hava akışının mekanik şekilde engellenmesi)" denildi.

O ÜRÜNDE DE AYNI RİSK VAR

Bakanlığın listesindeki bir diğer ürün ise markasız olan Yiyecek Taklidi Ürün (Yeşil Üzüm) oldu. Söz konusu ürün için piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı verildi.

Ürünün güvensizlik nedeni olarak ise "Ürün üzerinde yer alan üzüm tanesi 19,8 N'da kopmuş küçük parçalar oluşmuştur. Oluşan parçalar 36 aydan küçük çocuklar için boğulma riski taşımaktadır" denildi. Ürünün taşıdığı riskler olarak "Boğulma (Dışarıdan akciğerlere doğru olan hava akışının mekanik şekilde engellenmesi)" ifadeleri kullanıldı.