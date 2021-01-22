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Harp ve vazife malulleri ek ödeme 2021... Harp ve vazife malulleri ek ödemeleri bugün hesaplara yatıyor!

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.01.2021 08:23 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un dün yapmış olduğu açıklamada, harp ve vazife malullerinin 2020 yılı ek ödemelerinin 22 Ocak 2021 tarihinde hesaplara yatırılacağını duyurdu. Ödemeler bugün hesaplara yatacak.

Harp ve vazife malulleri ek ödeme 2021... Harp ve vazife malulleri ek ödemeleri bugün hesaplara yatıyor!

Harp ve vazife malullerinin 2020'na ait ek ödemeleri ne zaman verilecek araştırılıyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un dün yapmış olduğu açıklamada, harp ve vazife malullerinin 2020 yılı ek ödemelerinin 22 Ocak 2021 tarihinde hesaplara yatırılacağını duyurdu.

HARP VE VAZİFE MALULLERİNİN 2020 EK ÖDEMESİ VERİLİYOR!

Bakan Selçuk, dün yaptığı yaptığı yazılı açıklamada, harp ve vazife malullerinin 2020 yılı ek ödemelerinin 22 Ocak tarihinde hesaplara yatırılacağını, bu kapsamda 59 bini aşkın kişiye toplam 214 milyon 652 bin lira ödeme yapılacağını bildirdi.

Harp ve vazife malullerine yapılacak ek ödeme tutarlarının 3 bin 647 lira ile 6 bin 631 lira arasında değiştiğini kaydeden Bakan Selçuk, "2020 yılı ek ödeme tutarları hak sahiplerinin banka ve PTT şubelerine gönderilerek yarın ödenecek" dedi.

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