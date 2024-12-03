FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Hasadı başladı başlamasına ama alanın cebi satanın eli yanıyor! Bodrum mandalinası bu sene bahçeden alındığı ücretin tamı tamına beş katına satılıyor

Hasadı başladı başlamasına ama alanın cebi satanın eli yanıyor! Bodrum mandalinası bu sene bahçeden alındığı ücretin tamı tamına beş katına satılıyor

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
03.12.2024 12:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hasadı başladı! Ancak rekoltedeki düşüş, fiyatların dramatik şekilde artmasına yol açtı. Bu yıl bahçede kilosu 10 liraya satılan Bodrum mandalinası, pazarda ve marketlerde 50 liraya kadar çıkabiliyor! Rekoltenin 3 bin tonun altına düşmesi, turizm ve su problemleriyle birleşince, üreticiler zor günler geçiriyor. Belediye ise tam 50 ton alım yapacağını duyurdu...

Hasadı başladı başlamasına ama alanın cebi satanın eli yanıyor! Bodrum mandalinası bu sene bahçeden alındığı ücretin tamı tamına beş katına satılıyor

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da kentin coğrafi işaretli ürünü olan Bodrum mandalinasının hasadı başladı. Başta Bitez ve Ortakent mahallelerinde olmak üzere mandalinalar üreticiler tarafından bahçelerden toplanmaya başlandı. Aroması ve kokusuyla katma değer özelliğe sahip Bodrum mandalinası başta reçel, gazoz, lokum ve kolonyada olmak üzere birçok üründe kullanılıyor. Rekolte 2022 yılında 3 bin 500 ton olurken; geçen yıl 3 bin ton olan rekolte, bu yıl 3 bin tonun altına geriledi.

BODRUMUN-COGRAFI-ISARETLI-MANDALINASI-B_451054_133188

50 TON ALIM YAPILACAK

Bodrum Belediyesi, üreticiden 50 ton Bodrum mandalinası alımı yapacağını belirtti. Üreticileri destekleme amaçlı yapıldığı belirtilen alımda mandalinanın 20 tonunun gelecek haftalarda yapılması planlanan festivalde, 20 tonunun kent meydanlarında, 10 tonunun ise ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı belirtildi.

BODRUMUN-COGRAFI-ISARETLI-MANDALINASI-B_451060_133188

Rekoltedeki düşüşe dikkat çeken Bodrum Mandalin Hareketi öncüsü ve Bodrum Kent Konseyi Coğrafi İşaretler Çalışma Grubu Kolaylaştırıcısı Erman Aras, "Bodrum mandalinası zamanı bu yıl biraz erken geldi. Normalde Aralık ayının 15'i gibi çıkan coğrafi işaretli Bodrum mandalinası aralık başında çıkmaya başladı. Bu sene rekolte bölgesel olarak farklılık gösteriyor. Ortakent ve Bitez'de gayet iyi. Rekolte olarak 3 bin tonun altına düşmüştük. Her geçen gün daha da eriyor. Bu yıl rekolte bu rakamın çok altına düşmeye başladı. Mandalina bahçeleri sökülüp, yerine site ve otel yapılıyor" dedi.

BODRUMUN-COGRAFI-ISARETLI-MANDALINASI-B_451055_133188

BODRUM MANDALİNASI CİDDİ PAZARI OLAN BİR ÜRÜN

Aras, "Bodrum'daki su problemi bahçelere de ciddi şekilde yansıyor. Bodrum gittikçe turistik olmaya başladı ve çok fazla nüfus geliyor. Arıtmalardaki sular denize veriliyor ve denizlerimizi kirletiyoruz. Tarımla uğraşanlar olarak bu suların doğru bir şekilde arıtılıp, bahçelere verilmesini öneriyoruz. Böylelikle bahçelerin suyla ilgili hiçbir sıkıntısı olmaz. Bu suyu bir an evvel arıtıp, bahçelere geri kazandırmamız gerekiyor. Bodrum yerli mandalinası kokulu, lezzeti nefis, çok ciddi pazarı olan bir üründür. Maalesef bahçede o rakamları bulamıyoruz. Rekolte olarak 3 bin tonun altına düşmüştük. Bu yıl bu rakamın çok daha altına düşmeye başladık. Bodrum mandalinası bahçede, bu yıl toptan kilosu 10 liradan satılıyor. Bu ürünü pazarda ya da İstanbul'da bir marketten almaya kalktığınızda fiyatı 50 liraya kadar çıkabiliyor" diye konuştu.

BODRUMUN-COGRAFI-ISARETLI-MANDALINASI-B_451058_133188

'HER MANDALİNA BODRUM MANDALİNASI DEĞİL'

Yol kenarlarında satılan her mandalinanın Bodrum mandalinası olmadığına dikkati çeken Aras, şunları söyledi: "Muğla'nın farklı yerlerinden Bodrum'a gelen mandalinalar, Bodrum mandalinası diye satılıyor. Bodrum'un adını kullanarak yapılan bu satış, bizleri olumsuz etkiliyor. Mandalinanın kilosunun bu sene toptan 10 lira kalmasının en büyük sebeplerinden biri bu. Bir bahçenin önünden mandalina alırken, şüpheyle bakmaya başladık."

BODRUMUN-COGRAFI-ISARETLI-MANDALINASI-B_451059_133188

BODRUMUN-COGRAFI-ISARETLI-MANDALINASI-B_451061_133188

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
mandalina Bahçe market tarım fiyat
En Çok Okunan Haberler
Sahte 50 ve 100 dolarları dolaşıma sokanlar yakalandı! Üzerlerinden yine sahte para çıktı

Sahte 50 ve 100 dolarları dolaşıma sokanlar yakalandı! Üzerlerinden yine sahte para çıktı

Cristiano Ronaldo, ezan okunduğunu duyunca yaptığı hamle gündemde! Suudi Arabistan bu olayla yıkılıyor...

Cristiano Ronaldo, ezan okunduğunu duyunca yaptığı hamle gündemde! Suudi Arabistan bu olayla yıkılıyor...

Halep çıkışı çok konuşulur! Esad yönetimine 'Türkiye' çağrısı

Halep çıkışı çok konuşulur! Esad yönetimine 'Türkiye' çağrısı

Memur ve emekli maaşı için 5 aylık enflasyon farkı belli oldu!

Memur ve emekli maaşı için 5 aylık enflasyon farkı belli oldu!

Akın akın geldiler! Tüm zamanların rekorunu şimdiden kırdı

Akın akın geldiler! Tüm zamanların rekorunu şimdiden kırdı

2 bin 172 TL ödemeyen, yeni yılda akaryakıt alamayacak

2 bin 172 TL ödemeyen, yeni yılda akaryakıt alamayacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Odayı hemen sıcacık yapıyor!" Evde, ofiste herkesin favorisi...

"Odayı hemen sıcacık yapıyor!" Evde, ofiste herkesin favorisi...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.