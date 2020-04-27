Hasta olduğu için işe gidemeyenlere müjde! SGK'dan maaş desteği...

İş göremezlik ödeneğinin temelinde sigortalı olarak çalışan kişinin geçici olarak iş hayatından uzak kalması yatar. Geçici iş göremezlik durumu hastalık, rahatsızlık, iş kazası ya da gebelik gibi hallerden doğar. Bu hallerinin mutlaka yetkilendirilmiş sağlık kurumlarındaki kurullar aracılığıyla rapor ile tespit edilmesi ve en az 3 gün olmak üzere istirahat verilmesi şarttır. Peki, geçici iş göremezlik ödeneği nedir? Şartları nelerdir? Nasıl alınabilir? İşte, geçici iş göremezlik ödeneğine dair merak edilen tüm detaylar...
Geçici iş göremezlik ödeneği, sigortalı olarak çalışan kişinin hastalık, rahatsızlık, iş kazası ya da analık gibi durumlarının rapor ile tespit edilmesi halinde yapılan maddi ödemeyi ifade eder. Rapor alınan süre boyunca işveren tarafından çalışanlarına maaş ödenmez ve bu ödemenin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılmasına karar verilmiştir.
Halk arasında rapor parası olarak isimlendirilen geçici iş göremezlik ödeneğinin alınması için kişilerin belirlenen şartlara uyum göstermesi gerekir. Kişilerin yerine getirmesi gerekli olan koşullar Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili bakanlık tarafından belirlenmiştir.
İstirahat süresinin başladığı tarih öncesinde kişilerin sigortalı olarak işe başlamış olması gerekir. Aynı şekilde geçici iş göremezlik durumuna neden olan olay sırasında da kişilerin sigortalarının devam etmesi şarttır.
İş görememe durumunun başladığı tarihten önceki 1 yıl içinde sigortalı kişinin adına en az 90 gün kısa vadeli sigorta priminin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gerekir.
İş görememe durumunun mutlaka kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından alınan istirahat raporuyla ispatlanması gerekir. Alınan raporda hastalık teşhisi, açık bir şekilde yer almalıdır.
Sağlık kurulu tarafından alınan raporun en az 3 günlük olması gerekir. 3 günden az süre ile verilen raporlar için geçici iş göremezlik ödemesi yapılmaz.
Geçici iş göremezlik ödeneği kapsamında alınan raporda belirtilen hastalık, rahatsızlık ya da hamilelik durumunun 3. gününden başlamak üzere her gün için ödeme yapılır. Ancak iş göremezlik ödeneğinin miktarının hesaplanmasında hastalık için uygulanan tedavi yöntemi etkili olur. Geçici iş göremezlik durumu için verilen ödenek; yatarak tedavilerde günlük kazancı yarısı, ayaktan tedavilerde ise günlük kazancın üçte ikisi kadardır.
Sağlık raporunun alınmasından sonra başvurunun yapılabilmesi için 5 gün içerisinde raporun işverene teslim edilmesi gerekir.
Raporun teslim edilmesinin ardından ise; işveren raporu e-Rapor sistemine girerek işletmenin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmesi gerekir.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan incelemenin sonucunda onay verilmesi halinde PTT üzerinden ödeme yapılır.
PTT dışında ise tanımlanan; Ziraat Bankası, Halk Bank, Vakıfbank, Akbank, Burgan Bank, Fibabanka, Şekerbank, Türkiye Ekonomi Bankası ve Garanti Bankası üzerinden de rapor parası ödemesi alınabilir.
Rapor parasına dair başvuru sonucunun ve ödeneğin yatırılma zamanın öğrenilmesi için ALO 170 aranabilir ya da e-Devlet üzerinden sorgulama tamamlanabilir. e-Devlet üzerinden sorgulama için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından oluşturulan "4A/4B İşgöremezlik Ödemesi Görme" sayfası kullanılır.
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