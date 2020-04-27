Hasta olduğu için işe gidemeyenlere müjde! SGK'dan maaş desteği...

İş göremezlik ödeneğinin temelinde sigortalı olarak çalışan kişinin geçici olarak iş hayatından uzak kalması yatar. Geçici iş göremezlik durumu hastalık, rahatsızlık, iş kazası ya da gebelik gibi hallerden doğar. Bu hallerinin mutlaka yetkilendirilmiş sağlık kurumlarındaki kurullar aracılığıyla rapor ile tespit edilmesi ve en az 3 gün olmak üzere istirahat verilmesi şarttır. Peki, geçici iş göremezlik ödeneği nedir? Şartları nelerdir? Nasıl alınabilir? İşte, geçici iş göremezlik ödeneğine dair merak edilen tüm detaylar...

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ NEDİR?

Geçici iş göremezlik ödeneği, sigortalı olarak çalışan kişinin hastalık, rahatsızlık, iş kazası ya da analık gibi durumlarının rapor ile tespit edilmesi halinde yapılan maddi ödemeyi ifade eder. Rapor alınan süre boyunca işveren tarafından çalışanlarına maaş ödenmez ve bu ödemenin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

RAPOR PARASI ALMAK İÇİN GEÇERLİ OLAN ŞARTLAR NELERDİR?

Halk arasında rapor parası olarak isimlendirilen geçici iş göremezlik ödeneğinin alınması için kişilerin belirlenen şartlara uyum göstermesi gerekir. Kişilerin yerine getirmesi gerekli olan koşullar Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili bakanlık tarafından belirlenmiştir.