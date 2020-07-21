Hasta olup işe gidemeyenlere büyük müjde! Devlet maaşınızı ödeyecek...

Sigortalı çalışanların mağduriyet yaşamaması için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesince belirli miktarlarda ücret iadesi yapar. SGK, kişinin işten uzak kalma gerekçesini ve raporunu inceler ve olumlu gördüğü takdirde rapor parasını PTT üzerinden çalışanlara gönderir. Kanunda "geçici iş göremezlik ödeneği" olarak geçen rapor parasıyla ilgili merak edilenleri -başvuru şartları, prim günü, rapor süresi, raporun nereden alındığı vb.- bilgileri sizin için derledik.

RAPOR PARASI ALMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?

-4A ve 4B kapsamında sigortalı olmak

-Yaşanan sağlık sorununun iş gücünde kısmi ya da yüzde yüz bir kayıp yaratmaması (Bu durumda malulen emeklilik prosedürü devreye girer)

-Rapor aldığınız tarihten bir yıl önceki zaman dilimi içinde asgari 90 günlük sigorta priminizin yatması

-Rapor süresinin 2 günden fazla olması

-Raporun hastalık teşhisi içermesi

-Raporun bağlı bulunduğunuz SGK birimine bildirilmesi

RAPOR PARASI ALMAK İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

Rapor parası alma prosedürünü başlatmak için öncelikle çalıştığınız kurumla iletişime geçin. Raporunuzu kurumun yetkili birimine iletin. Kurum yetkilisi raporunuzu 5 iş günü içinde SGK'nin ilgili sistemine girmekle yükümlüdür. Sisteme düşen rapor, SGK yetkililerince incelenir ve rapor parası almanız olumlu görüldüğü takdirde paranın ödenmesi için işlemler başlar. Talebinizin olumlu karşılandığı bir SMS ile size bildirilir ve ödenek PTT üzerinden size gönderilir.