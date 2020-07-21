FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Hasta olup işe gidemeyenlere büyük müjde! Devlet maaşınızı ödeyecek...

Hasta olup işe gidemeyenlere büyük müjde! Devlet maaşınızı ödeyecek...

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.07.2020 17:30 | Son Güncelleme

Ameliyat, doğum, iş kazası vb. sağlık nedenleriyle rapor alan ve geçici de olsa uzun süre işten ayrılması gereken kişilere ücret kesintisi yapılır. İşverenlerin rapor süresi sırasında kestiği ücretlerse devlet tarafından ödenebilir. Bu ödenek halk arasında "rapor parası" olarak geçer. Peki, kimler rapor parasına başvurabilir? Nasıl hesaplanır?

Hasta olup işe gidemeyenlere büyük müjde! Devlet maaşınızı ödeyecek...

Sigortalı çalışanların mağduriyet yaşamaması için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesince belirli miktarlarda ücret iadesi yapar. SGK, kişinin işten uzak kalma gerekçesini ve raporunu inceler ve olumlu gördüğü takdirde rapor parasını PTT üzerinden çalışanlara gönderir. Kanunda "geçici iş göremezlik ödeneği" olarak geçen rapor parasıyla ilgili merak edilenleri -başvuru şartları, prim günü, rapor süresi, raporun nereden alındığı vb.- bilgileri sizin için derledik.

RAPOR PARASI ALMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?

-4A ve 4B kapsamında sigortalı olmak

-Yaşanan sağlık sorununun iş gücünde kısmi ya da yüzde yüz bir kayıp yaratmaması (Bu durumda malulen emeklilik prosedürü devreye girer)

-Rapor aldığınız tarihten bir yıl önceki zaman dilimi içinde asgari 90 günlük sigorta priminizin yatması

-Rapor süresinin 2 günden fazla olması

-Raporun hastalık teşhisi içermesi

-Raporun bağlı bulunduğunuz SGK birimine bildirilmesi

RAPOR PARASI ALMAK İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

Rapor parası alma prosedürünü başlatmak için öncelikle çalıştığınız kurumla iletişime geçin. Raporunuzu kurumun yetkili birimine iletin. Kurum yetkilisi raporunuzu 5 iş günü içinde SGK'nin ilgili sistemine girmekle yükümlüdür. Sisteme düşen rapor, SGK yetkililerince incelenir ve rapor parası almanız olumlu görüldüğü takdirde paranın ödenmesi için işlemler başlar. Talebinizin olumlu karşılandığı bir SMS ile size bildirilir ve ödenek PTT üzerinden size gönderilir. 

RAPOR PARASI NE KADARDIR? NASIL HESAPLANIR?

Herkes için sabit ya da asgari bir rapor parası yoktur. Brüt maaşınıza endeksli olarak hesaplanır. Tam olarak son üç ay içinde alınan brüt maaş, prim günü ve ek ödemelerin bilgisi gerekir. 

-Rapor parasına esas günlük kazancınızın hesaplanması için maaşınız prim gününe bölünür.

-Rapor süresinden 2 gün çıkarılır ve bu kazançla çarpılır. Çünkü ilk 2 gün için rapor parası almanız yasal değildir.

-Çıkan sonuç ayakta tedavi görenler için 2/3 ile çarpılır. Eğer yatarak tedavi gördüyseniz sonucun yarısını bulun. 

RAPOR PARASI NASIL SORGULANIR?

Rapor parası sürecinizin ne aşamada olduğunu e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak "4A/4B İşgöremezlik Ödemesi Görme" sayfasını açın. e-Devlet sistemine T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle giriş yaptığınızda -alternatif giriş yöntemlerini de deneyebilirsiniz- sonuç otomatik olarak karşınıza çıkacaktır.

e-Devlet üzerinden rapor parası sorgulama işlemi yapmak için TIKLAYINIZ!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Hazine 4,3 milyar lira borçlandıHazine 4,3 milyar lira borçlandı
Yeni faizsiz kredi destek paketleri açıklandı...Yeni faizsiz kredi destek paketleri açıklandı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar cinayetinde yeni gelişme! Katilin ilk ifadesi ortaya çıktı

Pınar cinayetinde yeni gelişme! Katilin ilk ifadesi ortaya çıktı

81 ile gönderildi! İçişleri'nden yeni genelge

81 ile gönderildi! İçişleri'nden yeni genelge

Perakende devi 950 kişiyi işten çıkartacak

Perakende devi 950 kişiyi işten çıkartacak

Dudak uçuklatan rakam! Bir günde kazandığı para tarihe geçti

Dudak uçuklatan rakam! Bir günde kazandığı para tarihe geçti

Tüm zamanların rekorunu kırdı

Tüm zamanların rekorunu kırdı

Kredi kullanacaklar dikkat!

Kredi kullanacaklar dikkat!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Konut kredisinde faizler yine düştü! En avantajlı bankalar belli oldu...

Konut kredisinde faizler yine düştü! En avantajlı bankalar belli oldu...

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Emekli ikramiyesiyle ilgili sürpriz gelişme!

Emekli ikramiyesiyle ilgili sürpriz gelişme!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşten çıkarılanlar dikkat! Eski işinize dönmek için bunları yapabilirsiniz...

Eski işinize dönmek için bunları yapabilirsiniz...

Hazine 4,3 milyar lira borçlandı

Hazine 4,3 milyar lira borçlandı

Devletten tam 40 bin TL destek! Evini yenileyenler bu şartları taşıyorsa...

Devletten tam 40 bin TL destek!

KPSS şartsız yeni iş ilanları yayınlandı! Başvuru yolları açıklandı...

KPSS şartsız yeni iş ilanları yayınlandı!

Altın fiyatları yükseldi! Düğünlerin yeni gözdesi yarım gram altın

Altında yeni dönem

En uygun bayram kredisi veren bankalar hangisi? 2020 Kurban Bayramı kredisi veren bankalar listesi!

Kredi kullanacaklar dikkat!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.