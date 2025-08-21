FİNANS

Hastanelerde mesai saatlerinde değişikliğe İstanbul Tabip Odası'ndan tepki

İstanbul Tabip Odası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Tüm kamu hastanelerinde ameliyathane ve endoskopi ünitelerinin hafta içi günlerde saat 22:00'ye kadar, hafta sonu 08:00-17:00 saatleri arasında çalışması emrediliyor" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada bu uygulamaya tepki gösterildi.

Hande Dağ

İstanbul Tabip Odası'ndan, hastanelerde ameliyathane ve endoskopi ünitelerinin hafta içi günlerde saat 22:00'ye kadar, hafta sonu 08:00-17:00 saatleri arasında çalışması ile ilgili açıklama yapılarak buna tepki gösterildi.

"ÖNEMLİ RİSK OLUŞTURACAKTIR"

İstanbul Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Tüm kamu hastanelerinde ameliyathane ve endoskopi ünitelerinin hafta içi günlerde saat 22:00'ye kadar, hafta sonu 08:00-17:00 saatleri arasında çalışması emrediliyor. Bu, hem çalışan sağlığı hem de hizmet alacak hastalar açısından önemli risk oluşturacaktır. Acil hizmetler dışında çalışanın onayı olmadan mesai dışı çalıştırma, gece çalıştırma, tatil günlerinde çalıştırma kabul edilemez"

