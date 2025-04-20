Hastanelerde yeni dönem! Planlı keyfi sezaryene yasak geliyor, normal doğuma teşvik edilecek

Sağlık Bakanlığı, “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” programı kapsamında Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’i güncelleyerek işletme ve hizmet sunum standartlarını yükselten bir dizi düzenlemeye imza attı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmî Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle tıp merkezleri, poliklinikler, muayenehaneler ve tüm özel sağlık kuruluşlarındaki sağlık hizmetleri konusunda teferruatlı düzenlemelere gidildi.

PLANLI SEZARYEN YAPILAMAYACAK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre tıp merkezinde planlı sezaryen yapılamayacak. Normal doğum yaptırılmak istenmesi hâlinde doğum ünitesi yapılması mecburi olacak. Ameliyathanesi bulunmayan tıp merkezinde doğum ünitesi kurulmasına izin verilmeyecek. Doğum ünitesi giriş çıkışları kontrol edilebilir nitelikte ve genel sirkülasyondan uzak olmak üzere ameliyathaneye kolay ulaşılabilir konumda yapılacak. Doğum salonu en az 16 metrekare olacak.

ELEKTRONİK KAYIT ZORUNLU OLACAK

Kayıtlar ve arşivler için günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, elektronik kayıt ve bildirim zorunlu olacak.

DENETİMLER SIKLAŞTIRILACAK

Tıbbi tedavi uygulamalarının bilimsel standartlara uygunluğunu değerlendirmek amacıyla tıbbi endikasyon ve uygulama denetimleri yapılacak.

UYGULAMA İZİN BELGESİ ZORUNLU OLACAK

24 saat kesintisiz hizmet veren, uzman tabip kadro sayısı 10 ve üzeri olan tıp merkezlerinde acil ünitesi ile cerrahi müdahale birimi kurulabilecek. Cerrahi müdahalelerin, herhangi bir sebepten dolayı ikinci bir müdahaleyi gerektirmeyecek nitelikte olması şartı aranacak. Uygulama izin belgesi alınması zorunlu olacak. İki ve daha fazla poliklinik birleştirilerek tıp merkezine dönüştürülebilecek.

ÇAĞDAŞ TIP KURALLARINA UYGUN OLMAK ZORUNDA

Muayenehanelerde başvurulacak tıbbi uygulamaların çerçevesi çağdaş tıp kurallarına uygun olacak. Tıp merkezinin bünyesinde yürütülen tıbbi laboratuvar, radyoloji, radyasyon onkolojisi ve nükleer tıp hizmetleri gerekli izin belgelerinin alınması şartıyla verilebilecek.

SİVASSPOR'UN PANKARTI VE ERDOĞAN'IN TEPKİSİ

Geçtiğimiz hafta maça çıkarken 'Doğal olan normal doğumdur' pankartı açan Sivasspor bazı kesimlerce eleştirilmiş sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün yaptığı açıklamada, "Kimseye bir saygısızlık yoktu. İddia ettikleri gibi kadınları rencide edecek hiçbir durum yoktu. Bakanlığımızın normal doğumu teşvik etmesi, sizi niçin bu kadar rahatsız ediyor?" ifadelerini kullanmıştı.