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Hatay'da konut teslimleri devam ediyor! Bakan Kurum evini teslim alan aileye misafir oldu...

Rosetta Rosetta
15.03.2025 11:59
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay’ın Defne ilçesinde yeni yapılan afet konutlarının bulunduğu Orhanlı Mahallesi’nde depremzede İpek ailesinin yeni evine konuk oldu. Ev sahibi Kader İpek, “İnsan evi değil de şehri yıkılınca evsiz kalıyor. Evim yıkılsaydı başka şehirde bulurduk. Ama bizim şehrimiz gitti. İnanmadık bir gün evimizin olacağına. Bugünümüze o kadar şükrediyoruz ki; devletimizle gurur duyuyoruz” sözlerini kullandı.

Hatay'da konut teslimleri devam ediyor! Bakan Kurum evini teslim alan aileye misafir oldu...

Hatay’da bir dizi temaslarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay’ın Defne ilçesinde afet konutlarının inşa edildiği Orhanlı Mahallesi’nde 2 çocuklu İpek ailesini ziyaret etti.

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Bakan Kurum deprem şehitlerini rahmetle andı, “Allah bir daha böyle acı keder vermesin. İnşallah Hatay eskiden çok daha güçlü olacak” dedi. 28 yaşındaki anne Kader İpek de ev sevincini gözyaşlarıyla anlattı: Bizim için hayaldi bir evin olması. Konteyner çıktığında bile ağladım. Ev çıkınca daha çok ağladım. Çok zorluklar çektik. Çadırda kaldık. İnanmadık bir gün evimizin olacağına. Hiçbir şeyimiz yoktu bizim mindere bile razıydık. Dua ediyorduk; ‘bir evimiz olsun minder atar otururuz’ diye. Çok şükür daha fazla imkan verdi devletimiz. Bu kadar güzel bir evi hayal bile edemiyordum. Geldiğimde inanamadım. Eşime ‘burası bizim mi?’ dedim. Saray gibi geldi bize. O kadar acıdan sonra bu kadar feraha çıkmaya hala inanamıyorum. Çok büyük bir şey; o kadar güzel bir şeye vesile oldunuz ki… Unuttuk depremi diyebilirim" şeklinde konuştu.

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“İNSAN EVİ DEĞİL DE ŞEHRİ YIKILINCA EVSİZ KALIYOR”

Kader İpek depremde yaşadıklarını ise şöyle dile getirdi:

"İnanın insanın evi değil de şehri yıkılınca evsiz kalıyor. Evim yıkılsaydı başka şehirde bulurduk. Ama bizim şehrimiz gitti, başka ev de bulamadık. Bugünümüze o kadar şükrediyoruz ki; devletimizle gurur duyuyoruz. Konteynerden sonra evimiz saray gibi geldi. Beklediğimden çok çok üstün çıktı"

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Bakan Kurum, ailenin çocuklarıyla da sohbet etti, “Büyüyünce ne olacaksın?” sorusuna ailenin küçük oğlu 8 yaşındaki Yusuf ise “Sizin gibi…” cevabını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay çevre ve şehircilik bakanı murat kurum
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