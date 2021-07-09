FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Hava sıcaklıkları salatalık üreticilerini üzdü

Hava sıcaklıkları salatalık üreticilerini üzdü

09.07.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava sıcaklıklarında yaşanan ani değişiklik turşuluk salatalık hasadını olumsuz etkilerken, İzmir’in Ödemiş ilçesindeki üreticiler bu yıl rekoltenin düşük olduğunu ifade etti.

Hava sıcaklıkları salatalık üreticilerini üzdü

Ödemiş’in Kaymakçı Mahallesi’nde yoğun olarak yapılan turşuluk (kornişon) salatalık üretimi aşırı sıcaklardan olumsuz etkilendi. Üreticiler, hava sıcaklıklarının bitkiyi öldürdüğünü, nemli havanın da mantar hastalıklarına neden olduğunu belirtti. Üretici Mehmet Akar, "Salatalık, sıcak ve suyu seven bir bitkidir. Aşırı sıcaklıklar ve serin hava bitkiye zarar verir. Geçtiğimiz günlerde hava sıcaklıklarında düşüş yaşandı. Bu düşüş bitkilerde mantari hastalıkların oluşmasına ve rekoltenin düşmesine neden oldu. Daha sonra da 40 dereyi bulan bir sıcaklıkla karşılaştık. Bitki, bu sıcaklığın karşısında dayanamaz" dedi.

"BU YIL YÜZLERİ GÜLMEDİ"

Akar, "Normal hava şartlarında iki günde bir toplanması gereken salatalık, üç, hatta dört günde bir toplanmaya başladı. Fiyatlar da 1’inci kalite üründe 4 lira civarında seyrediyor. Birinci ürün salatalık 20 güne kadar, yani ağustos başına kadar sürer. Maalesef bu yıl salatalık üreticisinin yüzü gülmeyecek. Üretici, bu yıl için tüccardan çektiği avansı bile ödemekte zorlanacak. İşimiz Allah’a kaldı" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu bin 200 dolardan satıyorMasaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu bin 200 dolardan satıyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
On binlerce çalışanın tavan ücreti belli olduOn binlerce çalışanın tavan ücreti belli oldu
PARTNERHamile Bergüzar plajda!Hamile Bergüzar plajda!
TESK Başkanı: Karayollarında dinlenme alanları artırılmalıTESK Başkanı: Karayollarında dinlenme alanları artırılmalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ankara'dan dönüş yolunda maden işçilerinden acı haber

Ankara'dan dönüş yolunda maden işçilerinden acı haber

Otellerde yer kalmayınca böyle uyudular

Otellerde yer kalmayınca böyle uyudular

Nakdi ücret desteği bugün son kez hesaplarda!

Nakdi ücret desteği bugün son kez hesaplarda!

30 yıldır tamamlanamıyordu, banka el koydu

30 yıldır tamamlanamıyordu, banka el koydu

Balıkçıların vazgeçilmezi kilosu ise el yakıyor

Balıkçıların vazgeçilmezi kilosu ise el yakıyor

2. Dünya Savaşı'ndan beri ilk kez!

2. Dünya Savaşı'ndan beri ilk kez!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Akbank'tan kademeli çalışma açıklaması

Akbank'tan kademeli çalışma açıklaması

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Temmuz ayının en ucuz sıfır arabaları belli oldu

Temmuz ayının en ucuz sıfır arabaları belli oldu

Yine durmadı, ünlü milyarderin sözünü paylaştı

Yine durmadı, ünlü milyarderin sözünü paylaştı

İşte memurların yeni zam tablosu

İşte memurların yeni zam tablosu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.