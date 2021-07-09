Hava sıcaklıkları salatalık üreticilerini üzdü

Ödemiş’in Kaymakçı Mahallesi’nde yoğun olarak yapılan turşuluk (kornişon) salatalık üretimi aşırı sıcaklardan olumsuz etkilendi. Üreticiler, hava sıcaklıklarının bitkiyi öldürdüğünü, nemli havanın da mantar hastalıklarına neden olduğunu belirtti. Üretici Mehmet Akar, "Salatalık, sıcak ve suyu seven bir bitkidir. Aşırı sıcaklıklar ve serin hava bitkiye zarar verir. Geçtiğimiz günlerde hava sıcaklıklarında düşüş yaşandı. Bu düşüş bitkilerde mantari hastalıkların oluşmasına ve rekoltenin düşmesine neden oldu. Daha sonra da 40 dereyi bulan bir sıcaklıkla karşılaştık. Bitki, bu sıcaklığın karşısında dayanamaz" dedi.

"BU YIL YÜZLERİ GÜLMEDİ"

Akar, "Normal hava şartlarında iki günde bir toplanması gereken salatalık, üç, hatta dört günde bir toplanmaya başladı. Fiyatlar da 1’inci kalite üründe 4 lira civarında seyrediyor. Birinci ürün salatalık 20 güne kadar, yani ağustos başına kadar sürer. Maalesef bu yıl salatalık üreticisinin yüzü gülmeyecek. Üretici, bu yıl için tüccardan çektiği avansı bile ödemekte zorlanacak. İşimiz Allah’a kaldı" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA



