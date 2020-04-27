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Havacılık sektörünün lideri Airbus duyurdu: On binlerce kişi işsiz kalabilir

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.04.2020 18:35 | Son Güncelleme

Avrupa havacılık sektörünün lideri Airbus, koronavirüs salgını nedeni ile ekonomik sıkıntılar nedeniyle işten çıkarmaların olabileceğini bildirerek, "On binlerce kişi işsiz kalabilir’’ açıklamasında bulundu.

Havacılık sektörünün lideri Airbus duyurdu: On binlerce kişi işsiz kalabilir

Koronavirüs salgını nedeni ile en fazla etkilenen sektörlerin başında gelen havacılık sektörü, Avrupa havacılık sektörünün lideri Airbus’ı da vurdu. 135 bin çalışanı bulunan Airbus'tan yapılan açıklamada, "Daha derin iş kesintilerini de içerebilecek acil önlemler alınmadıkça, koronavirüs salgınından şirket olarak kurtulamayacakları" uyarısında bulunulurken, şirketin sahip olduğu nakit paranın azaldığını aktardı. Yaşanılan ekonomik sıkıntılar nedeniyle işten çıkarmaların yaşanabileceği belirtilerek, "On binlerce kişi işsiz kalabilir" ifadeleri kullanıldı.

GEÇTİĞİMİZ CUMA GÜNÜ PERSONELE MEKTUP YAZMIŞTI

Airbus CEO’su Guillaume Faury, geçtiğimiz cuma günü şirket personeline yazdığı mektupta, "Şirketin benzeri görülmemiş bir hızda para kaybetmeye devam ettiğini ve hava ulaşımına olan talebin, Covid-19 salgını nedeni ile durma noktasına geldiğini dolayısı ile beklemekte olduklarını ve bütün seçenekleri değerlendirdiklerini" söylemişti.

Airbus, koronavirüs salgını nedeni ile Fransa’da bulunan 3 bine yakın çalışanının maaşlarını ödeyebilmek için Fransız hükümeti tarafından sağlanan ekonomik destek programından yararlanmaya başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Airbus, koronavirüs, issiz,

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