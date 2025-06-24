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Havalar ısındı, tehlike arttı! Bakan Yumaklı “Yeşil Vatan İçin” diyerek duyurdu, bunları asla yapmayın

Geçtiğimiz senelerde yaşadığımız acı tecrübelerle tekrar karşılaşmamak için bütün vatandaşlara görevler düşüyor. Orman yangınları sadece o bölgeyle kalmadan birçok yerleşim yerine sıçrıyor hayvanların yaşamlarını tehdit ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınları konusunda 6 madde sıralayarak önlemlere dikkat çekti.

Havalar ısındı, tehlike arttı! Bakan Yumaklı “Yeşil Vatan İçin” diyerek duyurdu, bunları asla yapmayın

Manavgat'taki yangınlar, Antalya'daki yangınlar, İzmir'deki yangınlar, Çanakkale'deki yangınlar... Hepsi içimizi yaktı! Bir ihmal, bir dikkatsizlik, binlerce ağacı ormanlar içerisinde yaşayan sayısız canlıyı yok edebilir.

BAKAN YUMAKLI DUYURDU! 6 UYARIYA DİKKAT

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeşil vatan için şimdi her zamankinden daha dikkatli olma zamanı diyerek vatandaşlara bir dizi uyarılarda bulundu.

GEÇMİŞTEN DERS ÇIKARALIM KURALLARA UYALIM

Bakan Yumaklı; “Meteorolojik veriler, önümüzdeki günler için olağanüstü sıcaklık artışı öngörüyor. Bu koşullar, orman yangını riskini en üst düzeye çıkarıyor. Bakanlık olarak 2 asra yakın tecrübesi, son teknoloji ekipmanlar, engel tanımaz hava/kara araçları ve önemlisi Yeşil Vatan için can vermeye hazır Orman Kahramanlarımızla biz bu savaşa hazırız.

Ama unutmayalım ki asıl başarı orman yangınının hiç çıkmamasını sağlamaktır. Bir ihmal, bir dikkatsizlik, binlerce ağacı, içinde yaşayan sayısız canlıyı yok edebilir. Hem ormanlık alanda hem kırsal alanda yangın çıkmasına sebep olacak davranışlardan lütfen uzak duralım.” diyerek 6 uyarıyı sıraladı.

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- ANIZ YAKMAYALIM

- ORMANLIK ALANLARDA ATEŞ YAKLAMAYALIM

- İZMARİT ATMAYALIM

- ATIKLARI ÇÖPLERE ATALIM

- BİÇERDÖVER VEYA BALYA MAKİNELERİ ÇALIŞIRKEN YANINDA SU TANKERİ VE YANGIN SÖNDÜRME
CİHAZI BULUNDURALIM

- EN UFAK DUMANI BİLE GÖRÜRSEK 112’Yİ ARAYALIM

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Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
orman yangınları İbrahim Yumaklı
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