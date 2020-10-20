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Havalar soğudu, ıhlamurlara talep patladı! Kilosu 150 TL

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.10.2020 13:50 | Son Güncelleme

Samsun’da geçen haftalarda ıhlamur bulmakta zorluk çeken aktarlara havaların soğumasıyla birlikte köylülerden ıhlamur gelmeye başladı. Kaliteli ıhlamurun kilosu 150 TL’den satışa sunuluyor.

Havalar soğudu, ıhlamurlara talep patladı! Kilosu 150 TL

Soğuk havaların başlamasıyla birlikte Samsun’da aktarların işleri de açılmaya başladı. Geçen haftalarda satacak ıhlamur bulamayan aktarlara havaların soğumasıyla birlikte köylülerden ıhlamur gelmeye başladı. Geçen sene 90 TL’den satılan çiçek ıhlamurun kilosunun bu sene 150 TL’den satıldığını ifade eden aktarlar, fiyatların artmasına rağmen ıhlamura olan talebin arttığını söylediler.

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'HAVALAR SOĞUYUNCA IHLAMURLAR YASTIK ALTINDAN ÇIKTI'

Köylülerin sıcak havalarda ıhlamurlardan zarar etmemek için satışa çıkarmadığına dikkat çeken aktar Recai Doğanay, “Sezonun başında satmaya ıhlamur bulamıyorduk. Soğuk havalar gelince köylüler de ıhlamurlarını getirmeye başladı. Sıcak havada fiyatı uygun olur diye pek ıhlamur gelmiyordu ama günde 3-5 kişi ıhlamur getiriyor. ‘Ihlamurlar yastık altından çıkmaya başladı’ diyebiliriz. Buna rağmen fiyatlarda bir değişiklik olmadı. Geçen yıla oranla ıhlamur bayağı pahalandı. Ihlamurun fiyatı 120-150 TL arasında değişiyor. Güneş görmemiş, çiçeği dökülmemiş ve gölgede güzel kurutulmuş ıhlamurun kilosu 150 TL’den satılıyor. Geçen yıl ise en pahalı ıhlamur 90 TL’den satılıyordu. Ihlamura ilgi havalar soğuduğu için mecburen arttı. Yağmur ve soğuk havanın etkisiyle sabahtan beri yoğun bir şekilde ıhlamur satıyoruz. Vatandaşlar genelde gram işi ıhlamur alıyor. 50-100 gr alarak bir şekilde ihtiyaçlarını karşılıyorlar” dedi.

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'VATANDAŞLAR 8-9 KARŞIŞIMLI KIŞ ÇAYI YAPIYOR'

Vatandaşların kışı rahat atlatmak için birçok karışımı bir araya getirerek kış çayı yaptığına değinen Doğanay, şunları söyledi:

“Soğuk havalarda ıhlamur haricinde zencefil ve tarçına da yoğun ilgi oluyor. Bunların yanında keçi boynuzu, ekinezya, papatya gibi ürünler birbirine karıştırılıp ‘kış çayı’ da yapılıyor. Ihlamurla birlikte kış çayına limon kabuğu da rendeleniyor. Ilık kış çayına ılıkken bir de bal ekleniyor. Vatandaşlar kış çayı ile kışı daha dirençli atlatmaya çalışıyorlar. Zencefil ve karanfil daha çok ithal ediliyor. O yüzden dolarla birlikte fiyatları yükseliyor. Geçen yıla oranla fiyatları 10 TL arttı. Zencefilin kilosu 50 TL, papatyanın kilosu 40 TL, tarçının kilosu 80 TL, ekinezyanın kilosu 60 TL, ada çayının kilosu 40 TL ve keçi boynuzunun kilosu da 25 TL’den satılıyor. Bu ürünler ıhlamurla birlikte kışın en çok tüketilen ve rağbet gören ürünler.”

KAYNAK:İHA

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