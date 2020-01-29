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Havucun merkezi Konya’da yaz kış mesai devam ediyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.01.2020 12:26 | Son Güncelleme

Türkiye’nin havuç ihtiyacının yaklaşık yüzde 65’ini karşılayan Konya’da, soğuk hava depolarından çıkarılan ve tarlalardan sökülen havuçlar ince bir el emeğinin ardından tek tek torbalanarak satış için yola çıkıyor.Konya’nın merkez Meram ilçesine bağlı 6 bin nüfuslu Kaşınhanı Mahallesi’nde Türkiye’nin havuç ihtiyacının yaklaşık yüzde 65’i karşılanıyor.

Türkiye’nin havuç ihtiyacının yaklaşık yüzde 65’ini karşılayan Konya’da, soğuk hava depolarından çıkarılan ve tarlalardan sökülen havuçlar ince bir el emeğinin ardından tek tek torbalanarak satış için yola çıkıyor.
Konya’nın merkez Meram ilçesine bağlı 6 bin nüfuslu Kaşınhanı Mahallesi’nde Türkiye’nin havuç ihtiyacının yaklaşık yüzde 65’i karşılanıyor. Çiftçiler, ektikleri havucu, aylarca sulayarak bakımını yapıyor. Temmuz ayının ilk haftasında başlayan hasatla birlikte yoğun bir çalışma temposu başlıyor. Tarladan sökümü yapılan havuçların, buradan bir kısmı traktörlerle fabrikaya getirilerek yıkama havuzuna dökülürken bir kısmı soğuk hava depolarında saklanıyor. Saklanan havuçlar kış aylarında tekrar fabrikaya getirilerek yıkama işleminin ardından taşıma bantlarıyla tezgaha dökülüyor ve kadın işçiler tarafından tek tek seçilip torbalanıyor.
Kaşınhanı’nda bir havuç üretim tesisinin yetkilisi Fatih Korkmaz, yeni ekimi yapılacak yılın bereketli geçmesini beklediklerini söyledi. Türkiye’nin havuç ihtiyacının yüzde 65’inin Kaşınhanı’ndan karşılandığını belirten Korkmaz, “Havuç işinde yaz kış demeden bayan işçilerimizle beraber 12 ay boyunca devam ediyoruz. Yazın sıcağı kışın soğuğu demeden Allah’a şükürler olsun işimizi takip ediyoruz. Kaşınhanı yüzde 65 havuç ihtiyacını karşılıyor ve yüzde 90’a kadar ihracat ise buradan gidiyor” dedi.
Tüm yıl boyunca havuç üretimi ve havuç paketlemesinin devam ettiğini belirten Fatih Korkmaz, “Havuç ekimi ocak ayının ilk haftalarından temmuz ayının ilk haftalarına kadar ekimi olur. Havucun hasadı ise haziran aylarında başlar, yeni yılın mayıs ayına kadar devam eder. Havuç tarlalardan ilk olarak makine yardımıyla toplanarak traktör kasalarıyla fabrikaya getirilerek burada havuçlar yıkanır. Daha sonra buradaki işçilerimiz tek tek büyük küçük olarak sınıflandırarak seçerek torbalar. Burada hazırlanan havuçlar ise yurt dışı ve yurt içine gönderiliyor. Yurt içinde tüm ülke genelinde hemen hemen bütün illere gönderiliyor. Yurt dışında ise Balkan ülkeleri, Arap ülkeleri ve Orta Doğu ülkelerine gönderiyoruz” şeklinde konuştu.
Bölgede üretilen havuca ilginin yoğun olduğunu belirten Fatih Korkmaz, “Yazın ihracat yoğunluklu çalışıyoruz, kışın iç pazar yoğunluklu çalışıyoruz. Şimdi fabrikamızda işlediğimiz havucun çoğunu soğuk hava depolarından getirirken bir kısmını da tarlalardan getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

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