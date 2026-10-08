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Havuzlu villada dikkat çeken iş ilanı! Sosyal medyada gündem oldu

Havuzlu ve manzaralı villasının güvenliğini sağlayacak bir çalışan arayan ev sahibinin yayımladığı iş ilanı, sunduğu şartlarla sosyal medyada gündem oldu. İşte viral olan ilan ve sunulan şartlar...

Havuzlu villada dikkat çeken iş ilanı! Sosyal medyada gündem oldu
Cansu Çamcı

Havuzlu ve manzaralı villasının güvenliğini sağlayacak bir çalışan arayan ev sahibinin sitede yayımladığı iş ilanı viral oldu. İlanda, çalışana 50 bin lira maaşın yanı sıra günde iki öğün yemek ve havuzu kullanma imkanı sunulacağı belirtildi.

GÖREV TANIMI: "DÜMENDEN KONTROL"

İlana göre villa sahibi, yılın yalnızca bir ayını evde geçiriyor. Geri kalan 11 ay boyunca ise villanın geceleri kontrol edilmesi ve güvenliğinin sağlanması için bir güvenlik görevlisine ihtiyaç duyuluyor.

Ev sahibi, görev tanımını ise dikkat çeken şekilde "dümenden kontrol" ifadesiyle açıkladı.

Havuzlu villada dikkat çeken iş ilanı! Sosyal medyada gündem oldu 1

ARKADAŞ VE AİLEYE DE İZİN VAR

İlanda çalışan için sunulan imkanlar bununla da sınırlı kalmadı. Güvenlik görevlisinin, "çok abartmamak şartıyla" arkadaşlarını ve ailesini de villaya getirebileceği belirtildi. Ayrıca çalışanın villanın havuzundan yararlanabileceği ve günde iki öğün yemek imkanından faydalanabileceği ifade edildi.

İş ilanında başvuru için ise silahlı özel güvenlik kimlik kartı ve sabıka kaydının bulunmaması şartı arandı.

Havuzlu villada dikkat çeken iş ilanı! Sosyal medyada gündem oldu 2

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

50 bin liralık maaşın yanı sıra villa, havuz, yemek ve yakınlarını eve getirebilme gibi imkanların sunulması sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti. Özellikle ilanda yer alan "dümenden" ifadesi kullanıcıların diline dolanırken, bazı kişiler söz konusu işe başvurmayı düşündüklerini belirtti.

İlan, sunduğu çalışma koşulları nedeniyle sosyal medyada "hayal gibi iş" yorumlarına da konu oldu.

İşte ilana gelen bazı yorumlar;

"Hemşirelik yapmaktan daha mantıklı sanki"
"Dümenden başvuracağım galiba"
"Uzun zamandır şöyle temiz bir ilan görmemiştik"
"Maaş, şartlar, haklar açık açık yazıyor. İK eli değmediği nasıl da belli"

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Anahtar Kelimeler:
havuz villa
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