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Hayvan pazarı ve yapay et üretimi iddiaları yalanlandı! Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı, son günlerde özellikle sosyal medyada gündeme gelen "Bakanlık, yapay et üretiminin önünü açmak için hayvan pazarlarını bilinçli şekilde kapattı" iddialarını yalanladı. Hayvan pazarlarının geçici olarak kapatılmasının rutin bir uygulama olduğunu belirten Bakanlık, 'Yapay et üretimi iddiası hayal ürünü" ifadelerini kullandı.

Hayvan pazarı ve yapay et üretimi iddiaları yalanlandı! Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama
Devrim Karadağ

Yapay et üretimi iddiası bir anda gündem yarattı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayvan pazarlarını bilinçli şekilde kapattığı, bu uygulamanın “yapay et üretiminin önünü açmak” amacı taşıdığı ve şap hastalığının bu doğrultuda "bahane edildiği" iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

BAKANLIKTAN YALANLAMA GELDİ

Çıkan haberlerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı bir açıklama yaptı. Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklayan Bakanlık, şu ifadeleri kullandı;

"Son günlerde sosyal medya mecralarında, Tarım ve Orman Bakanlığımızın hayvan pazarlarını bilinçli şekilde kapattığı, bu uygulamanın “yapay et üretiminin önünü açmak” amacı taşıdığı ve şap hastalığının bu doğrultuda "bahane edildiği" yönünde asılsız ve kamuoyunu yanıltıcı iddialar dolaşıma sokulmuştur. Bu tür iddialar gerçeği yansıtmamakta, kamuoyunda yanlış algı oluşturarak hayvancılık sektöründe emek veren tüm kesimlerin çabalarını gölgelemektedir."

Hayvan pazarı ve yapay et üretimi iddiaları yalanlandı! Tarım ve Orman Bakanlığı ndan açıklama 1

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi;

"Hayvan Pazarlarının Kapatılması Bilimsel ve Yerleşik Bir Uygulamadır

Hayvan pazarlarının geçici olarak kapatılması, bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan rutin ve teknik bir salgın yönetimi tedbiridir. Bu uygulama sadece Türkiye'de değil, birçok ülkede uluslararası hayvan sağlığı normları doğrultusunda düzenli olarak uygulanmaktadır.

Hayvan pazarı ve yapay et üretimi iddiaları yalanlandı! Tarım ve Orman Bakanlığı ndan açıklama 2

Bu uygulama ilk kez yapılmamaktadır. Örneğin:

2023 yılında, SAT-2 tipi şap virüsünün tespit edilmesinin ardından ülke genelinde tüm hayvan hareketleri geçici olarak durdurulmuş ve hayvan pazarları topluca kapatılmıştır. Bu uygulama, hastalığın yayılımını önlemek için alınmış ulusal ölçekteki en güçlü önlemlerden biri olmuştur.

Ayrıca daha önceki yıllarda, farklı şap virüs tiplerinin görülmesi üzerine bölgesel olarak hayvan hareketlerine kısıtlamalar getirilmiş ve hayvan pazarlarının geçici olarak kapatılması yoluna gidilmiştir. Bu uygulamalar, ilgili valiliklerin İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu kararları doğrultusunda yapılmıştır.

Yapay Etle İlişkilendirme Gerçek Dışıdır

Bakanlığımız tarafından yapılan bu uygulamanın Paris İklim Anlaşması veya İklim Kanunu ile uzaktan yakından hiç bir ilgisi olmadığı gibi, yapay et üretiminin önünü açacak iddiası da tamamen hayal ürünüdür.

Yapay et üretimi, ülkemizde ruhsatlandırılmış, ticarileşmiş veya desteklenen bir faaliyet değildir. Bakanlığımız tarafından bu alanda herhangi bir mevzuat düzenlemesi, izin, altyapı hazırlığı ya da teşvik söz konusu değildir.

Hayvancılık sektörüne ve üreticilerimize zarar verecek herhangi bir politika ya da uygulama Bakanlığımız gündeminde yer almamaktadır. Aksine, hedefimiz yerli üretimin desteklenmesi, hayvansal üretim güvenliğinin artırılması ve halkımızın sağlıklı gıdaya erişiminin teminat altına alınmasıdır."

Hayvan pazarı ve yapay et üretimi iddiaları yalanlandı! Tarım ve Orman Bakanlığı ndan açıklama 3

Kamuoyuna Çağrımız

Sosyal medya başta olmak üzere bazı mecralarda yayılan bu tür asılsız, spekülatif ve bilim dışı iddialara itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır.

Resmî bilgi ve açıklamalar yalnızca Tarım ve Orman Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının kanallarından yapılmakta olup, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu kaynakların esas alınması önem arz etmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak tüm uygulamalarımızda bilimsel veriler, saha analizleri ve kamu yararı gözetilmekte; üreticimizin, sektör paydaşlarımızın ve tüketicilerimizin hakları korunmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvan pazarı
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