Hayvancılığa yeni destek modeli geliyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeni hayvancılık modelinin ayrıntılarını açıkladı.

Yumaklı'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Üretim planlamasının temel amacı üreticilerin 3 yıl süresince önünü görebilecekleri bir perspektif çizmek. Yeni modelimizde destekleme tutarları katsayılar üzerinde belirlendi ve performansa dayalı bir sistem oluşturuldu.

Destek konusu her üretim için değil, performansa dayalı bir üretim olacak. Yeni programı temel hayvancılık ve ürün geliştirme destekleri olarak iki başlıkta toplamıştık. Temel hayvancılık destekleri, büyükbaş hayca, küçükbaş, arıcılık ve ipekböcekçiliği desteklerinden oluşacak.

Her bir destek için temel destek tutarları belirlendi. Ürün geliştirme destekleri çiğ süt, besilik erkek sığır ve tiftik üretim desteklerini kapsıyor olacak. İlave destekler kadınlar ve gençler için ilk kez verilecek. Destek modelimiz planlı üretimi destekleyecek."