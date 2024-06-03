FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Hazine, 2 ihalede yaklaşık 56,7 milyar lira borçlandı

Hazine, 2 ihalede yaklaşık 56,7 milyar lira borçlandı

03.06.2024 15:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği 2 tahvil ihalesiyle 56 milyar 656,1 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine, 2 ihalede yaklaşık 56,7 milyar lira borçlandı

İlk ihalede, 2 yıl (623 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,5 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı.

İhalede basit faiz yüzde 38,28, bileşik faiz yüzde 41,94 oldu.

Nominal teklifin 67 milyar 220,6 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 20 milyar 975 milyon lira, net satış 22 milyar 814 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 3 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 46 milyar 661,2 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 20 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede, 5 yıl (1792 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,24 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edildi.

İhalede reel basit faiz yüzde 3,46, reel bileşik faiz yüzde 3,49 oldu.

Nominal teklifin 12 milyar 720 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 4 milyar 915 milyon lira, net satış 4 milyar 842,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 3 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 5 milyar 126 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 3 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece 2 ihalede toplam 56 milyar 656,1 milyon lira borçlandı.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2 ayda milyarlarca dolarlık iyileşme! Artıya geçti2 ayda milyarlarca dolarlık iyileşme! Artıya geçti
Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?
Ticaret Bakanı Bolat duyurdu: Cumhuriyet tarihinin rekoru...Ticaret Bakanı Bolat duyurdu: Cumhuriyet tarihinin rekoru...
Anahtar Kelimeler:
ihale
En Çok Okunan Haberler
Mourinho'dan Aziz Yıldırım'ın sözlerine yanıt!

Mourinho'dan Aziz Yıldırım'ın sözlerine yanıt!

5 aylık enflasyon farkı ile tüm maaşlar değişti

5 aylık enflasyon farkı ile tüm maaşlar değişti

Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?

Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?

Akaryakıt almak isteyenler dikkat! İndirim...

Akaryakıt almak isteyenler dikkat! İndirim...

325 euro verilecek: Bakan Işıkhan duyurdu

325 euro verilecek: Bakan Işıkhan duyurdu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Ömürlük termos arayanların tercihi! İndirim devam ediyor, kaçırmayın

Ömürlük termos arayanların tercihi! İndirim devam ediyor, kaçırmayın

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.