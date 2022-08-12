FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Hazine Bakanı Nebati'den sanayi üretimi verileri değerlendirmesi

Hazine Bakanı Nebati'den sanayi üretimi verileri değerlendirmesi

12.08.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sanayi üretimi rakamlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, 'Küresel ölçekte ekonomik koşulların zorlaştığı haziran ayında dahi sanayi üretimimiz piyasa beklentisinin oldukça üzerinde bir gerçekleşmeyle, yıllık bazda yüzde 8,5 oranında artış kaydetmiştir. Böylece ikinci çeyrekte sanayi üretimi artışımız yüzde 9,4 olmuştur.' dedi.

Hazine Bakanı Nebati'den sanayi üretimi verileri değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, Türkiye'nin sanayi üretiminin Euro bölgesi, İngiltere ve Çin'den pozitif ayrıştığını söyledi.

Sanayi üretiminin Türkiye'nin sanayi üretiminin 2020 yılı ikinci çeyreğindeki salgın kaynaklı daralmadan sonra, sekiz çeyrektir devam eden aralıksız büyüme eğilimini güçlü bir şekilde sürdürdüğünü söyledi.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle;

"Küresel ölçekte ekonomik koşulların zorlaştığı Haziran ayında dahi sanayi üretimimiz piyasa beklentisinin oldukça üzerinde bir gerçekleşmeyle, yıllık bazda yüzde 8,5 oranında artış kaydetmiştir. Böylece ikinci çeyrekte sanayi üretimi artışımız yüzde 9,4 olmuştur. Aynı dönemde yıllık sanayi üretiminde Avro Bölgesi ve İngiltere yüzde 2,4, Çin yüzde 3,9, ABD 4,16 artış gösterirken Almanya yüzde 0,5 oranında düşüş kaydetmiştir. Ülkemizin sanayi üretimi tüm bu ekonomilerden pozitif yönde ayrışmıştır.

Mevsimsel düzeltilmiş sanayi üretimimiz 2020 yılı ikinci çeyreğindeki salgın kaynaklı daralmadan sonra, sekiz çeyrektir devam eden aralıksız büyüme eğilimini güçlü bir şekilde sürdürüyor. Ayrıca, sermaye malı üretiminde de devam eden kuvvetli görünüm, makine teçhizat yatırımları başta olmak üzere üretim potansiyelimizdeki artışa işaret ediyor. Ticaret ve hizmet sektörleri ciro endeksleri ve perakende satışlardaki olumlu görünüm, kuvvetli sanayi üretimi ile birlikte ikinci çeyreğe ilişkin güçlü büyüme beklentimizi daha da pekiştirdi.

Ülkemizin kalkınmasını ve vatandaşlarımızın refahını önceleyen; yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı Türkiye Ekonomi Modelimiz meyvelerini bugün verdiği gibi yarın da vermeye devam edecek."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Binlerce kişi bekliyordu işte indirim yapılan o ürünlerBinlerce kişi bekliyordu işte indirim yapılan o ürünler
Akaryakıt fiyatları yeniden değiştiAkaryakıt fiyatları yeniden değişti
Motorin fiyatına yeniden zam geliyor! Motorin fiyatına yeniden zam geliyor!
Anahtar Kelimeler:
Sanayi Üretim Endeksi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Konuşanlar programıyla ünlenmişti! Cüretkar pozları dikkat çekti...

Konuşanlar programıyla ünlenmişti! Cüretkar pozları dikkat çekti...

Benzin fiyatlarına büyük zam

Benzin fiyatlarına büyük zam

Tepki çeken hareket! "Biraz edep"

Tepki çeken hareket! "Biraz edep"

Tarım Kredi marketlerinde indirim tarihi belli oldu

Tarım Kredi marketlerinde indirim tarihi belli oldu

İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini!

İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini!

Trafik sigortasına zam! Eylül ayından itibaren geçerli olacak

Trafik sigortasına zam! Eylül ayından itibaren geçerli olacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Fırınınız varsa mutfaktaki bir eşyayı çöpe atabilirsiniz!

Fırınınız varsa mutfaktaki bir eşyayı çöpe atabilirsiniz!

Hepsi şişme bebek! Sevgilisi için karısından boşandı

Hepsi şişme bebek! Sevgilisi için karısından boşandı

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Alışveriş merkezinin ortasında iç çamaşırıyla gezdi

Alışveriş merkezinin ortasında iç çamaşırıyla gezdi

Plajda güneşlenirken dehşeti yaşadı! Uçan şemsiyenin sapı...

Plajda güneşlenirken dehşeti yaşadı! Uçan şemsiyenin sapı...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.