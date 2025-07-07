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Hazine iki ihalede yaklaşık 97,2 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir hazine bonosu ve bir devlet tahvili ihalesinde, 97 milyar 224,8 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine iki ihalede yaklaşık 97,2 milyar lira borçlandı

İlk ihalede, 8 ay (245 gün) vadeli, kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede basit faiz yüzde 41,47, bileşik faiz yüzde 44,15 oldu.

Nominal teklifin 27 milyar 67,2 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 13 milyar 968,4 milyon lira, net satış 10 milyar 920,6 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 2 milyar 30 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 10 milyar 635,7 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 6,5 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede, 4 yıl (1456 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirildi. İhalede, dönemsel faiz yüzde 24,68 oldu.

Nominal teklifin 101 milyar 867,3 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 32 milyar 615 milyon lira, net satış 30 milyar 774,2 milyon lira olarak hesaplandı.

Kamudan gelen 9 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 64 milyar 148 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 38 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, iki ihalede toplam 97 milyar 224,8 milyon lira borçlandı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Hazine ve Maliye Bakanlığı
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