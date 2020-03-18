Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar

İşte Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Zamanla ihtiyaç duyulan alanlarda yeni paketler, yeni adımlar da devreye girebilecektir.

Süreci en doğru şekilde yönetip, ekonomik açıdan süreçten en avantajlı çıkan ülkeler arasında yer alacağız.

100 milyar liralık mali desteğin yanında piyasaların likidite ve finansman endişesini de büyük oranda rahatlatıyoruz.

Süreci en doğru şekilde yönetip, ekonomik açıdan süreçten en avantajlı çıkan ülkeler arasında yer alacağız.

